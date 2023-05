Citroën: ecco una nuova edizione di “My Ami Buggy”

Citroën lancia una nuova versione di “My Ami Buggy” arricchita di nuovi equipaggiamenti e pronta a conquistare gli amanti dell’avventura. Questa edizione limitata, disponibile solo online, sarà prodotta in soli 1000 esemplari e potrà essere ordinata a partire dal 20 giugno 2023, alle ore 10:00.

La casa automobilistica francese ha compiuto un ulteriore passo avanti nella progettazione di questa nuova versione, sia per quanto riguarda l’estetica che gli interni. La filosofia alla base di “My Ami Buggy” rimane la stessa: niente porte, niente tetto, per vivere il tempo libero in totale sintonia con la natura e gustare un piacevole senso di libertà. Tuttavia, per proteggere il veicolo dalle intemperie, sono stati aggiunti e modificati alcuni elementi protettivi.

Per garantire una maggiore protezione dagli agenti esterni, sono stati progettati nuovi teli in plastica dotati di cerniere. Questi teli completano la protezione del tetto, creando un abitacolo praticamente chiuso in caso di vento, freddo o pioggia. Durante l’uso quotidiano, se gli occupanti desiderano godere di un po’ di aria fresca, è sufficiente rimuovere i teli, arrotolarli dietro i sedili e posizionarli sui montanti delle porte grazie a bottoni automatici. Durante i mesi estivi, quando non vengono utilizzati, i teli possono essere riposti comodamente in garage.

Un nuovo sistema di chiusura del tetto è stato creato per garantire un utilizzo più semplice. Il tettuccio impermeabile nero può ora essere chiuso tramite una cerniera, rendendolo più pratico e maneggevole. Completamente integrato nel design del veicolo, il tessuto del tetto può essere notevolmente allungato, conferendo uno stile coerente a tutto il veicolo. Inoltre, è meno soggetto a flussi d’aria durante la guida e può essere arrotolato e fissato alla parte posteriore del veicolo tramite bottoni a pressione.

Le cornici delle porte e il telaio del tetto sono state aggiunte per fissare i teli trasparenti e la capote alla carrozzeria, ottenendo così una finitura elegante e ben integrata.

Nella parte anteriore, il telaio del tetto si estende per formare una visiera che funge anche da parasole, sottolineando l’aspetto giocoso di “My Ami Buggy”.

Il sistema di chiusura delle porte rimane identico alla versione precedente, ma la sua forma è stata evoluta per richiamare il design delle altre versioni di Ami, evidenziando il legame che unisce “My Ami Buggy” al resto della gamma.

Il quadro strumenti, posizionato sull’alloggiamento del piantone dello sterzo, è completato da una nuova mascherina ad arco, conferendo un aspetto “retro” al veicolo.

Questa nuova edizione di “My Ami Buggy” presenta anche un elemento distintivo della linea di valigie giallo acido, introdotta nel dicembre 2021 con il concept vehicle omonimo. Si tratta di una borsa amovibile, unica e ingegnosa, che si inserisce nella forma scavata al centro del volante. La borsa è tenuta saldamente in posizione da cinghie da zaino con clip che si avvolgono attorno ai due archi. Questo vano portaoggetti aggiuntivo, dotato di una cerniera, offre la possibilità di riporre gli effetti personali, e il conducente può portarla con sé quando lascia l’abitacolo.

Inoltre, l’equipaggiamento di questa nuova edizione limitata di “My Ami Buggy” comprende un altoparlante Ami e altri accessori. L’altoparlante, chiamato “Ultimate Ears Boom”, è leggero e dotato di tecnologia Bluetooth, consentendo di portarlo facilmente ovunque si desideri. Gli amanti della musica apprezzeranno la potenza e l’immersione del suono a 360°. Impermeabile e robusto, con una batteria dalla durata di 15 ore, fornirà un accompagnamento musicale per i momenti più memorabili. L’altoparlante si inserisce in un’area dedicata sulla plancia, vicino al volante, per offrire un’esperienza sonora eccezionale all’interno di “My Ami Buggy”.

I futuri acquirenti di “My Ami Buggy” riceveranno anche prodotti legati alla linea “My Ami Buggy”, tra cui un orologio Ice-Watch, un pettine e un cappello da barca. Questi accessori completano il pacchetto offerto, aggiungendo un tocco di stile e praticità all’esperienza di guida.

“My Ami Buggy” sarà disponibile in vendita esclusiva, con un numero massimo di 1000 unità, a partire dal 20 giugno al prezzo di 10 490€ IVA inclusa.