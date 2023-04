Citroën Gëneration AMI: riparte l’attività educational su mobilità elettrica sostenibilità ambientale

“Gëneration Ami – a scuola di electric mobility”, ha concluso nel 2022 la sua seconda edizione registrando un successo straordinario. La campagna educational sulla mobilità elettrica e sostenibile, volta a sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche di grande attualità è stata patrocinata dall’attuale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ha coinvolto più di 25.000 studenti tra i 14 e i 18 anni delle Scuole Superiori di tutta Italia.

“Gëneration Ami – a scuola di electric mobility” si è sviluppata in due modalità distinte: la prima ha previsto l’invio a tutte le 1.075 classi aderenti di un kit didattico digitale, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare i più giovani su temi in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La seconda modalità ha dato vita a un vero e proprio tour educational, composto da 20 tappe. I 20 incontri formativi si sono tenuti all’interno degli Istituti Scolastici selezionati aderenti all’iniziativa: in tale occasione relatori di Citroën Italia hanno tenuto vere e proprie lezioni coinvolgenti per approfondire con i ragazzi e le ragazze i segreti della guida elettrica. Non solo, all’esterno, nei cortili delle Scuole, gli studenti hanno avuto la possibilità di effettuare Test Drive a bordo di Citroën Ami 100% elettrico, forniti dai dealer di zona, accompagnati da driver professionisti, registrando un numero eccezionale di prove su veicolo: 2.195 Test Drive, che hanno visto coinvolti ragazzi tra i 14 e i 19 anni, i loro insegnanti e Dirigenti scolastici.

A fronte del grande successo della campagna Educational nelle scuole, “GënerationAMI” amplia i propri orizzonti e nel 2023 prosegue il suo percorso educativo trasformandosi in “GënerationAMI – l’electric mobility per lo sport”, mantenendo i due patrocini ministeriali e aggiungendo la collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro e i suoi 10.000 atleti iscritti tra i 14 e i 18 anni. Tramite la sponsorizzazione di 20 Società Sportive, la campagna educational entra nelle palestre e nei palazzetti sportivi ed incontra i giovani e le giovani atlete.

I circa 2.000 ragazzi delle società sportive coinvolte vestono le divise brandizzate Citroën e i campi da gioco sono allestiti con striscioni e bandiere dell’iniziativa. Le società sportive e Citroën Italia diventano promotori della crescita e sensibilizzazione delle nuove generazioni. Fondamentale anche in questa nuova veste di GënerationAMI, la stretta collaborazione con i dealer di zona che seguono da vicino gli allenatori e gli atleti.

Infine, il parcheggio dei vari palazzetti sportivi, in occasione degli incontri formativi, sarà arricchito e colorato dal grande gazebo gonfiabile, da un divertente punto foto con hashtag #gënerationAMI e da un percorso creato ad hoc per mettersi alla prova a bordo di Citroën Ami.