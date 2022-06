Citroën: in Francia un’ edizione limitata ispirata al concept My Ami Buggy

A pochi mesi dalla presentazione di My Ami Buggy Concept e in seguito all’accoglienza molto positiva del pubblico, Citroën lancia un’edizione ultra-limitata derivata direttamente dal concept. Una serie di soli 50 esemplari sarà in vendita in Francia dal 21 giugno sul sito francese del brand. Ogni cliente avrà la sua versione esclusiva, poiché all’interno del veicolo, una targhetta «My Ami Buggy ULTRA SPECIAL LIMITED EDITION», numerata da 1 a 50, è posizionata sul lato destro del cruscotto e contrassegna singolarmente ogni unità. Non c’è dubbio che, con l’avvicinarsi dell’estate, questa versione molto esclusiva di Ami piacerà agli amanti degli itinerari sulle strade delle zone balneari.

Dotato di alcuni elementi delle versioni My Ami Pop e My Ami Vibe, l’edizione speciale My Ami Buggy incarna lo spirito di avventura e il piacere di mostrare il proprio stile in piena libertà.

Lo sguardo è attirato subito dalla carrozzeria, che ha cambiato colore. Il color Khaki, dipinto nella massa, è in perfetta armonia con lo spirito della natura e si accorda a questa versione Buggy che invita alle passeggiate e al tempo libero trascorso all’aria aperta. Dalle versioni Pop e Vibe, riprende, nel frontale e nel posteriore, i rinforzi dei paraurti, le mascherine e le modanature dei proiettori, sui lati i parafanghi allargati e le parti inferiori della carrozzeria e infine lo spoiler posteriore, tutti elementi che ne esaltano la silhouette. Gli accessori protettivi neri dipinti nella massa conferiscono sicurezza e rafforzano l’effetto di robustezza. Gli equipaggiamenti neri costituiscono la firma grafica di questa versione e contrastano con la nuova colorazione verde.

Inoltre, alcune decorazioni in un colore giallo intenso vivacizzano la carrozzeria e conferiscono a My Ami Buggy un aspetto brillante e allegro, a partire dalla mascherina anteriore fino ai passaruota, dove si trovano personalizzazioni specifiche a forma di punta di freccia. Questi elementi tecnici, che richiamano quelli utilizzati nel mondo dell’aviazione per indicare una precisa funzione, qui hanno uno scopo puramente decorativo.

Per affermare ulteriormente il suo stile, My Ami Buggy è equipaggiato con cerchi traforati color oro da 14″ con una borchia nera specifica per questa versione. Gli emblematici chevron Citroën sono modellati al centro delle ruote. Questo tipo di ruota dai colori a contrasto si abbina perfettamente al colore Khaki della carrozzeria.

La targa anteriore può essere personalizzata, per consentire ai clienti di rendere la propria My Ami Buggy ancora più esclusiva. E per proteggerla, è prevista una cover Ami, in linea con il colore Khaki di My Ami Buggy.

Osservandolo più da vicino, si nota l’assenza delle porte e il tetto apribile, per sfruttare al meglio l’ambiente esterno e respirare l’aria pura con le chiome al vento. Le porte sono sostituite da strutture tubolari metalliche incernierate. Quanto al tetto apribile, è dotato di una capote grigia, un richiamo alla Mehari o alla 2CV. Questo tessuto protettivo piuttosto spesso è arrotolabile, impermeabile e sottoposto a trattamento anti-UV per riparare il conducente e il suo passeggero dalle radiazioni solari o dalle intemperie. La capote è fissata al tetto con bottoni automatici. Può essere arrotolata e riposta semplicemente dietro i sedili.

In sintonia con i tocchi di colore giallo degli esterni, lo stesso colore si ritrova in diversi elementi dell’abitacolo di My Ami Buggy. Sottolineano l’aspetto pratico di alcuni accessori funzionali come i vani portaoggetti, il gancio per la borsa e le cinghie di apertura delle portiere.

I sedili, rivestiti in un tessuto tecnico di colore nero, evidenziato da impunture gialle, invitano gli occupanti a prendere posto a bordo. Anche i tappetini sono arricchiti da dettagli gialli come le cuciture o il doppio bordino interno.

A tutti gli spiriti liberi e agli amanti del tempo libero all’aria aperta, My Ami Buggy promette viaggi entusiasmanti e pieni di avventura. Allegro e pensato per il tempo libero, è perfetto per i fine settimana, le vacanze al mare o in mezzo alla natura.