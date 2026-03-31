Citroën lancia la nuova serie speciale “Collection”: più stile, comfort e connettività su C3, SUV C3 Aircross e C4

Citroën presenta la nuova serie speciale trasversale “Collection”, disponibile a partire da aprile 2026 sulle gamme C3, Nuovo SUV C3 Aircross e C4. Una novità destinata a rafforzare la presenza del marchio francese nel cuore del mercato, esprimendo la propria identità attraverso un design rinnovato, interni curati e soluzioni tecnologiche pensate per il comfort quotidiano.

Basata sull’allestimento PLUS, la serie Collection 2026 nasce con l’obiettivo di offrire un livello superiore di raffinatezza senza rinunciare all’accessibilità tipica del brand. Citroën intende così proporre un mix equilibrato di comfort, personalità e tecnologia, in linea con la filosofia della casa di progettare auto pensate per il benessere a bordo.

Una delle caratteristiche più evidenti della nuova gamma è la sua firma stilistica comune: un linguaggio estetico condiviso che unisce i tre modelli sotto un’unica identità. I Colour Clips Infra Red, applicati sul paraurti e sui passaruota di C3 e C3 Aircross o sulle minigonne di C4, aggiungono un tocco di colore deciso ma elegante. Tutti i modelli sono dotati di cerchi in lega neri — da 17’’ Atacamite su C3, 17’’ Aragonite su C3 Aircross e 18’’ Amber su C4 — che ne esaltano il carattere dinamico. Non mancano poi vetri posteriori oscurati e, come optional, il tetto bicolore (di serie su C4). Su Nuovo SUV C3 Aircross troviamo inoltre un adesivo “AIRCROSS” e un motivo grafico sfumato sul montante posteriore, per un look ancora più distintivo.

All’interno emerge l’esclusivo ambiente Urban Blue, che crea un’atmosfera moderna e rilassante. La tonalità blu caratterizza sedili, plancia e rivestimenti su C3 e C3 Aircross, mentre su C4 si estende anche ai pannelli porta, valorizzata dai tappetini dedicati con cuciture Infra Red o con logo “Collection”.

La C3 Collection si arricchisce di comfort e praticità grazie alla retrocamera e ai finestrini posteriori elettrici, mentre il Nuovo SUV C3 Aircross Collection, oltre ad includere queste dotazioni, introduce il sistema di accesso e avviamento Hands‑Free, rendendo più semplice ogni utilizzo quotidiano. Entrambi i modelli mantengono le sospensioni Citroën Advanced Comfort® e i sedili Advanced Comfort, che assicurano una guida fluida anche su percorsi urbani irregolari.

Sul fronte delle motorizzazioni, la gamma è pensata per accontentare ogni esigenza. Per C3 e C3 Aircross sono previste tre varianti: il motore benzina Turbo 100 CV con cambio manuale, una versione Hybrid automatica e una 100% elettrica. Quest’ultima, secondo i dati WLTP, garantisce fino a 328 km di autonomia sulla C3 — 440 km in ciclo urbano — e fino a 400 km sulla C3 Aircross (550 km in città).

La C4 Collection 2026 pone invece l’accento sulla connettività. Il display centrale HD da 10’’ integra la navigazione connessa TomTom 3D e comandi vocali in linguaggio naturale, mentre il quadro strumenti digitale da 7’’ contribuisce a un’esperienza di guida ancora più contemporanea. Di serie anche il sistema di accesso e avviamento Hands‑Free e la retrocamera Top Rear Vision. A livello di comfort, la vettura adotta di serie i celebri sedili Advanced Comfort.

Per le motorizzazioni, C4 Collection offre due scelte efficaci: una versione 100% elettrica da 156 CV con autonomia fino a 414 km WLTP (564 km in ciclo urbano) e una Hybrid 145 CV con cambio automatico, che unisce efficienza e reattività.

Con la serie speciale “Collection”, Citroën ribadisce la propria volontà di rendere la mobilità quotidiana più confortevole e accessibile, offrendo un design ricercato e una tecnologia all’avanguardia. Una proposta competitiva, che unisce stile francese, comfort tipico del marchio e una rinnovata attenzione alle esigenze moderne di connettività e sostenibilità.