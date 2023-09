CITROËN: l’elettrico accessibile a tutti con ËASY GO

In occasione della “Settimana europea della mobilità sostenibile”, che si terrà dal 16 al 22 settembre, il marchio Double Chevron presenta una novità interessante in collaborazione con Stellantis Financial Services: CITROËN ËASY GO, una nuova forma di leasing pensata appositamente per i modelli ë-C4 ed ë-C4 X destinata a clienti privati. Grazie a un canone mensile conveniente e alla presenza di una wallbox inclusa per la ricarica domestica, ora tutti potranno godere dei vantaggi di un veicolo elettrico senza preoccupazioni, vivendo un’esperienza di guida completamente libera.

Con un canone mensile a partire da soli 199 euro* e un anticipo di 2.500 euro, è possibile mettersi al volante di una CITROËN ë-C4 con un motore elettrico da 100 kW e 136cv S&S Feel. Dopo tre anni, il cliente avrà la libertà di scegliere se sostituire l’auto, riscattarla o restituirla senza costi aggiuntivi, salvo l’addebito di una tariffa di 0,05 € per chilometro se il veicolo ha superato i 15.000 km totali. Inoltre, l’offerta comprende una Wallbox, un dispositivo compatto e innovativo per la ricarica domestica dei veicoli elettrici, progettato per essere installato a parete. Questo significa che CITROËN sta affrontando la preoccupazione più comune dei clienti interessati a passare a un veicolo elettrico: l’ansia da ricarica.

CITROËN ËASY GO rappresenta l’impegno del marchio nel sostenere e guidare la transizione verso una mobilità più ecologica, in linea con i suoi principi fondamentali: accessibilità, sostenibilità, facilità e audacia.