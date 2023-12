Citroën My Ami Pop: la gamma si rinnova

Citroën modernizza la versione My Ami Pop con un nuovo design che ne esalta il carattere giocoso, giovane e sportivo. My Ami Pop è una delle tante personalità offerte da Ami, che ha attirato più di 43.000 clienti sin dal lancio, l’80% dei quali ha optato per una versione personalizzata.

My Ami Pop conserva tutte le caratteristiche stilistiche esterne specifiche che ne hanno decretato il successo: 4 copriruota, 1 striscia grafica nera sotto il parabrezza, 1 rinforzo del paraurti anteriore e posteriore, 1 spoiler posteriore, 2 adesivi sui pannelli laterali posteriori e 2 adesivi sulle soglie delle porte.

Nuovo My Ami Pop si distingue per un aspetto esterno più facilmente riconoscibile. Le nuove cornici dei proiettori completano la fascia nera con gli chevron sotto il parabrezza e il rinforzo nero del paraurti, entrambi caratteristici della versione Pop. Il nuovo frontale, molto grafico e strutturato, conferisce alla vettura un aspetto distintivo e deciso.

My Ami Pop introduce il selettore di guida sulla console centrale per migliorare l’ergonomia. Tutti i comandi sono più visibili e facili da selezionare. Accanto ai pulsanti RND, gli utenti di Ami troveranno facilmente la presa USB, il comando della ventilazione, il pulsante di segnalazione di pericolo e la radio, e i comandi di riscaldamento/sbrinamento. Il selettore di guida sulla consolle centrale sarà disponibile su tutte le versioni di Ami nel 1° trimestre del 2024.

All’interno di My Ami Pop, gli utenti troveranno tutti gli equipaggiamenti di serie che semplificano la vita di tutti i giorni, con accessori funzionali come la clip per lo smartphone, le tasche a rete sulle porte, la rete divisoria centrale, i tappetini e il connect box Dat@mi che permette di collegare lo smartphone ad Ami per accedere a tutti i suoi dati (autonomia disponibile, chilometraggio, avvisi di manutenzione, ecc.) Per l’infotainment, offre l’interfaccia My Ami Play, che trasforma lo smartphone in un cruscotto con accesso rapido a navigazione, musica, radio o chiamate telefoniche. Tutte queste funzioni possono essere controllate a distanza tramite il pulsante Citroën Switch sul volante, in modo da mantenere lo sguardo sulla strada e guidare in tutta tranquillità e sicurezza.

Nuovo My Ami Pop è ordinabile, senza variazioni di prezzo, a 8.890 euro IVA inclusa con pagamento in un’unica soluzione o a partire da 49 euro IVA inclusa/mese in noleggio a lungo termine (esempio di noleggio a lungo termine di 48 mesi con un anticipo di 5.074 euro IVA inclusa).