Citroën: parte anche in Italia “My Ami Superfan”

Oggetto di mobilità anticonformista e unico, Citroën Ami-100% ëlectric è innovativa anche nel suo percorso cliente, un ecosistema 100% digitale che permette ai Clienti, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, di scoprire, configurare e acquistare la propria Citroën Ami -100% ëlectric.

A partire da marzo, in Italia, Citroën introduce un nuovo modo per scoprire Ami-100% ëlectric, basato sulla testimonianza diretta e concreta fornita da quei clienti che già usano Ami quotidianamente e che vivono vicino alla persona interessata. Si tratta del programma “My Ami Superfan”, nato in seguito alle segnalazioni fornite da alcuni clienti che non riuscivano a provare facilmente il veicolo in talune zone e da altri clienti potenzialmente interessati ad acquistare Citroën Ami-100% ëlectric e che volevano contattare i proprietari di Ami per condividere la loro esperienza di utilizzo.

Citroën ha saputo innovare creando un nuovo canale di distribuzione, sviluppato appositamente ed unicamente per Citroën Ami-100% ëlectric, per dare l’opportunità ad alcuni dei suoi clienti “innamorati” della loro Ami di diventare Ambassador, di raccontare la propria esperienza con Citroën Ami-100% ëlectric, mostrare e far provare il proprio veicolo a chi è interessato e vuole saperne di più.

Per diventare Ambassador, bisogna registrarsi nell’apposito formulario e sottoporre la propria candidatura su una nella piattaforma dedicata Ogni Ambassador verrà premiato con dei buoni regalo spendibili su un’apposita piattaforma per ogni vendita e test drive che aiuterà a realizzare.

I consumatori potranno entrare in contatto con gli Ambassador tramite una pagina web basata sulla geolocalizzazione, in modo che il potenziale cliente possa contattare l’Ambassador più vicino a casa sua. Tutto quello che devono fare è fissare un appuntamento (online oppure fisico) con l’Ambassador per scoprire Citroën Ami-100% ëlectric. A seguire, potranno poi ordinarla online, diventare così nuovi Clienti e, a loro volta, potenziali nuovi Ambassador!

Per lo sviluppo del programma «My Ami Superfan», Citroën ha fatto appello all’esperienza della start-up Demooz, specializzata in test drive prima dell’acquisto.

“MY AMI SUPERFAN”: COME DIVENTARE AMBASSADOR

Chi desidera aderire al programma “My Ami Superfan” e diventare Ambassador innanzitutto deve soddisfare il prerequisito di essere un privato, proprietario di una Citroën Ami-100% ëlectric; deve essere disponibile a presentare la propria Citroën Ami-100% ëlectric e spiegarne le caratteristiche e a pubblicare il proprio ruolo di Ambassador sui suoi profili Social, per farsi conoscere da tutti coloro che possono essere interessati all’acquisto, ai quali potrà fornire il proprio supporto con informazioni, approfondimenti o chiarimenti.

Per ogni test drive effettuato o per ogni vendita conclusa potrà ottenere dei buoni di acquisto, di valore variabile, da utilizzare per personalizzare la propria Citroën Ami-100% ëlectric. Il numero di iscrizioni è limitato ed è necessario attendere la conferma scritta, che include le informazioni di dettaglio per diventare Ambassador, un’operazione semplice che si può fare direttamente online.

Gli Ambassador “My Ami Superfan” sono in grado di proporre un test drive della loro Citroën Ami-100% ëlectric a tutti coloro che vogliono acquistarla ma prima desiderano vederla, scoprirne i dettagli del design esterno e interno, sedersi a bordo per apprezzare la sensazione di spazio nonostante le dimensioni esterne così compatte, e provare la sconcertante facilità di guida che si sperimenta solo quando si è al volante. Tra i vantaggi di questo test, vi è sicuramente la possibilità per il potenziale cliente di fare tutte le domande necessarie sul funzionamento del veicolo direttamente ad un utente reale, il quale potrà condividere tutta la sua esperienza con la propria Citroën Ami-100% ëlectric.