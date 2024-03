Citroën presenta Basalt Vision

Citroën ha svelato le prime immagini di Citroën Basalt Vision, un nuovo concept di SUV Coupé compatta, che già nella seconda metà del 2024 entrerà a buon diritto nella gamma del marchio Citroën in India e Sud America.

Citroën Basalt Vision è un concept di SUV Coupé compatta dal design audace, che risponde a una serie di aspettative dei clienti. Sarà il primo modello a condensare in sé diversi codici stilistici e linguaggi del mercato automotive. Potente e muscolare, esprime quella fisicità e quella solidità che danno sicurezza sulla strada, anche grazie all’elevata altezza da terra, al cofano alto, al frontale eretto, ai parafanghi allargati e ai passaruota protetti con dettagli geometrici esclusivi. Il bordo d’uscita posteriore da vera coupé aggiunge fluidità e dinamicità. Citroën Basalt Vision è atletica ed elegante, con proporzioni ben equilibrate e con una silhouette slanciata che assicura efficienza aerodinamica.

Basalt Vision è il terzo modello dopo C3 e C3 Aircross del programma internazionale di Citroën chiamato “C Cubed” (C al cubo), che prevede il lancio di modelli sviluppati appositamente per assicurare la crescita di Citroën in due regioni strategiche: India e Sud America. La nostra ambizione è sviluppare un’offerta di prodotti con un carattere unico, fatta di benessere a bordo e facilità di utilizzo, per un eccezionale valore aggiunto per i clienti. Tutti e tre i modelli sono basati sulla stessa piattaforma Smart Car, configurata appositamente per soddisfare le esigenze dei clienti di questi mercati, a dimostrazione della modularità e dell’efficienza di questa piattaforma.

Al di là del singolo prodotto, l’ambizione di Citroën è quella di offrire ai clienti un’esperienza all’insegna di sicurezza, serenità e divertimento, con servizi in grado di semplificare la vita al cliente.