Citroën presenta la collezione “C-Series”

La nuova collezione C-Series è disponibile da aprile in Italia su una vasta gamma di modelli, da Citroën C3, SUV Citroën C3 Aircross, fino a Nuovo SUV Citroën C5 Aircross e Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In. Si posiziona al cuore del mercato, tra i livelli Feel Pack e Shine Pack, e offre equipaggiamenti di serie supplementari per il benessere e la tranquillità degli occupanti, con colori e materiali specifici.

La lettera “C” di C-Series fa ovviamente riferimento alla “C” di Citroën e rimanda alla “C” di Comfort, uno dei pilastri fondamentali della Marca. La lettera “C” richiama anche la Connettività, oltre alla Calma che deriva da un’esperienza di guida rilassante, e al Carattere che definisce l’identità unica dei modelli Citroën.

Per questa nuova edizione, Citroën ha sviluppato un nuovo Pack Color Anodised Bronze, con tocchi di colore bronzo intenso, che conferiscono un mix di eleganza e dinamismo all’insieme. E per sottolinearne la distintività, i modelli della C-Series 2022 sono dotati di un badge in rilievo con il nome della serie limitata, che è posizionato sui parafanghi anteriori o sulle porte anteriori, a seconda del modello. Il livello di equipaggiamenti si arricchisce in base ai modelli e alle specificità dei Paesi.

CITROËN C3 C-SERIES

Sin da lancio della C3 di terza generazione nel 2016, la best-seller di Citroën ha già conquistato più di 1 milione di clienti in tutto il mondo e si colloca nella Top 3 dei modelli più venduti nel 2021 nei suoi principali mercati che sono : Francia, Spagna, Italia, Belgio, Portogallo, Danimarca, Slovacchia e Bulgaria.

Le chiavi del suo successo sono da ricercarsi nel suo design esclusivo da berlina robusta con un frontale alto e orizzontale, la sua elevata distanza dal suolo, gli Airbump laterali che proteggono la fiancata, i parafanghi e i paraurti allargati, ma anche nella sensazione di benessere a bordo, con uno spazio generoso, i sedili accoglienti e le sospensioni confortevoli, tipicamente Citroën. Un altro suo punto di forza forte è la vasta gamma di opzioni di personalizzazione che attira i clienti alla ricerca di un veicolo corrispondente alla loro personalità e ai loro gusti.

La nuova proposta di Citroën C3 C-Series, basata sulla versione Feel Pack, si caratterizza per alcuni tocchi nella tinta Anodised Bronze, una tonalità bronzo profondo che le conferisce fascino e dinamismo. Questo nuovo Pack Color è presente sulla personalizzazione del tetto, sugli Airbump laterali, i profili dei fendinebbia, la personalizzazione dei montanti posteriori e il nuovo badge «C-Series» situato sulla porta lato conducente, sotto allo specchietto retrovisore.

All’interno, Citroën C3 C-Series conserva l’ambiente di serie con rivestimento in tessuto Mica Grey. I cerchi in lega da 16’’ Matrix diamantati sono stati mantenuti. I vetri posteriori e lunotto oscurati, i retrovisori ripiegabili elettricamente, gli alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali sono piccoli “plus” che facilitano l’utilizzo nel quotidiano.

Tra gli optional disponibili: il tetto a contrasto Onyx Black (abbinato alle tinte di carrozzeria Polar White, Steel Grey, Soft Sand e Platinium Grey) o il tetto a contrasto Opal White (abbinato alla carrozzeria Night Black), i sedili riscaldabili e l’Active Safety Brake.

Citroën C3 C-Series è ordinabile in Italia a partire da 19.050 € (IVA inclusa).

SUV CITROËN C3 AIRCROSS C-SERIES

SUV Citroën C3 Aircross è un grande protagonista del segmento B-SUV. Con circa 77.000 immatricolazioni nel 2021, a livello globale, rappresenta il 16% della gamma autovetture di Citroën. È apprezzato per la sua versatilità di utilizzo, la sua abitabilità, la modularità e il comfort di riferimento. SUV C3 Aircross ha inaugurato la serie speciale Citroën C-Series nel 2020.

La nuova versione speciale C-Series gli conferisce un carattere ancora più deciso, con i nuovi cerchi in lega da 16’’ X Cross Diamantati.

Oltre che dal frontale dallo stile deciso e dal suo spirito avventuroso, i clienti sono affascinati dal potenziale di personalizzazione proposto da SUV C3 Aircross. Il 25% dei clienti sceglie la carrozzeria bicolore e il 20% opta per il Pack Color. Era dunque naturale personalizzare la C-Series 2022 con un nuovo Pack Color, Anodised Bronze, proposto sugli inserti integrati nel paraurti anteriore, i gusci dei retrovisori e il nuovo badge 3D «C-Series» presente sulla parte superiore delle porte anteriori.

All’interno, si trova il raffinato ambiente Mica Grey con rivestimento dei sedili in tessuto, la plancia in Tep Origami Grigio Delice e i tappetini anteriori e posteriori di serie.

Nuovo SUV C3 Aircross C-Series conserva tutti gli equipaggiamenti della versione Feel, il servizio Connect Box (chiamate di emergenza e di assistenza), il climatizzatore automatico, il tergicristallo automatico con sensore pioggia, retrovisori ripiegabili elettricamente, alzacristalli posteriori elettrici, o ancora il tetto a contrasto Pearl Black per una maggiore personalizzazione. In opzione, altri equipaggiamenti tra cui il Grip Control con Hill Assist per sottolineare il suo lato avventuroso pronto ad affrontare tutti i tipi di terreni, i sedili anteriori riscaldati e il parabrezza riscaldati.

Nuovo SUV C3 Aircross C-Series, progettato sia per la città che per i viaggi, adatto per gli spostamenti quotidiani e per andare in vacanza, è disponibile in Italia a partire da 23.500 € (IVA inclusa). La serie speciale è proposta sulle motorizzazioni benzina PureTech 110 S&S e diesel BlueHDi 110 S&S, con la scelta tra 5 tinte per la carrozzeria (Polar White, Pearl Black, Platinium Grey e Steel Grey, Khaki Grey).

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS C-SERIES

Il successo di SUV C5 Aircross si conferma nel 2021 con una versione ibrida che ha conquistato il 45% dei clienti a livello globale.

La C-Series presenta il nuovo Pack Color Anodised Bronze che rafforza l’aspetto distintivo ed elegante della vettura. Lo si ritrova sugli Airbump, sulle prese d’aria nel frontale e nel badge «C-Series», sul lato anteriore sinistro del veicolo.

Il Comfort su Nuovo SUV C5 Aircross C-Series si esprime nell’abbinamento di serie tra le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions che garantiscono un comfort assoluto dando l’impressione di viaggiare su un “tappeto volante” e i sedili Advanced Comfort Wild Black (con un tessuto Nero abbinato a un tessuto grigio effetto pelle nella parte alta degli schienali), che associano una schiuma ad alta densità nella parte strutturale interna del sedile a uno strato di schiuma più spesso in superficie, con un design moderno e valorizzante.

La Connettività di Nuovo SUV C5 Aircross C-Series include di serie il Citroën Connect Box (Pack SOS & Assistenza inclusi), Citroën Connect NAV DAB con Touch Screen 10’’, che comprende Android Auto e Apple CarPlay. Nuovo SUV Citroën C5 Aircross C-Series è disponibile con la motorizzazione Plug-in Hybrid 225 Ë-EAT8, ma anche con l’intera offerta di motori benzina e Diesel (PureTech 130 S&S e BlueHDi 130 S&S, entrambi sia con cambio manuale a 6 rapporti che con cambio automatico EAT8).

In Italia, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross C-Series può essere ordinato a partire da 33.200 € (IVA inclusa) nelle versioni termiche e a partire da 44.600 (€ IVA inclusa) nella versione Plug-in Hybrid.