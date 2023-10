Citroën svela la nuova ë-C3

Citroën sfida le regole delle city car del segmento B progettate e costruite in Europa presentando la C3 di quarta generazione. Disponibile per la prima volta in versione 100% elettrica, ë-C3 offre un comfort a bordo senza pari, un’esperienza elettrica facilitata, un eccezionale livello di equipaggiamenti e un rapporto qualità-prezzo ultra competitivo, pur essendo prodotta in Europa.

ë-C3, con la sua propulsione totalmente elettrica, è con orgoglio la quarta iterazione della city car più amata di Citroën, con oltre 5,6 milioni di unità vendute dal debutto della prima generazione nel 2002. La C3 rappresenta il modello di punta del marchio, contribuendo al 29% delle vendite europee di Citroën e conquistando l’11% del segmento delle city car in Europa nel 2022.

Questa quarta generazione della famiglia C3 è stata completamente reinventata per il mercato europeo, sostenuta dalla nuova ë-C3, con uno stile innovativo e audace che incarna la nuova identità di design di Citroën. Questa identità stilistica, presentata per la prima volta sul concept Citroën Oli nel 2022, sfida i paradigmi con un audace contrasto di elementi verticali ed orizzontali, introducendo forme nitide in tutto il veicolo. Il frontale, più alto e verticale, è adornato da un nuovo grande logo ovale con i “chevron,” collocato al centro e circondato da griglie orizzontali nere lucide.

L’abitacolo spazioso è stato progettato con superfici pulite ma sofisticate, creando un’atmosfera lounge simile a quella del salotto di casa. I nuovi sedili Citroën Advanced Comfort di ë-C3 sono appositamente realizzati per il veicolo e offrono un comfort avvolgente sin dal primo contatto, garantendo un supporto ottimale durante i viaggi, indipendentemente dalla distanza.

Nonostante sia solo 19 mm più lunga e 6 mm più larga rispetto al modello precedente, il nuovo design offre uno spazio più ampio, consentendo ai passeggeri anteriori di godere di 100 mm in più di spazio per la testa, migliorando la sensazione di controllo e sicurezza. La visibilità verso l’esterno è notevolmente migliorata, contribuendo al comfort generale. Inoltre, ë-C3 offre una soluzione innovativa nel segmento delle city car, adottando le sospensioni Citroën Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi come equipaggiamento standard, fornendo una sensazione di guida senza pari.

Un altro punto di forza è l’assenza del tradizionale quadro strumenti sulla plancia. Invece, ë-C3 presenta il nuovo Head-Up Display Citroën, che riflette le informazioni del veicolo su una sezione nera lucida tra il cruscotto e il parabrezza. Questo sistema permette al conducente di accedere a tutte le informazioni importanti senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Il volante multifunzione compatto è regolabile in altezza e inclinazione per evitare interferenze con l’Head-Up Display. Nel centro della plancia, c’è uno schermo di infotainment da 10,25 pollici leggermente inclinato verso il conducente. Inoltre, il sistema “My Citroen Play with Smartphone Station” con un’app dedicata è incluso di serie per i proprietari del modello “You.”

Le sospensioni Citroën Advanced Comfort® operano in modo invisibile ma efficace, offrendo un comfort eccezionale agli occupanti, simile a un “tappeto volante,” grazie all’utilizzo di due fine corsa idraulici. Questo crea l’impressione che il veicolo scivoli sulle asperità della strada.

La piattaforma nativa BEV è stata progettata per veicoli elettrici, utilizzando un pacco batterie LFP da 44 kWh che garantisce un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida a corrente continua da 100 kW permette di passare dal 20% all’80% di carica in soli 26 minuti. La ricarica standard a corrente alternata richiede circa 4h10 a 7 kW o 2h50 a 11 kW. Grazie al cavo Mode 3 incluso, la ricarica è facile sia a casa tramite una Wallbox sia presso le stazioni di ricarica pubbliche.

Con un motore da 83 kW (113 CV), ë-C3 offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h, garantendo potenza e prestazioni più che sufficienti per la guida quotidiana in ambienti urbani e suburbani.