Citroën: tutte le vetture della gamma per i neopatentati

In linea con la firma di Marca “INSPIRED BY YOU”, la gamma delle autovetture Citroën offre soluzioni adatte a tutti gli utilizzi, ispirate dalle esigenze delle persone e dai loro stili di vita,

In particolare, per chi ha appena conseguito la patente di guida, Citroën propone diversi modelli di autovetture che rispettano i limiti di cilindrata e potenza stabiliti dal disegno di legge 1638. Come previsto dalla normativa infatti, durante il primo anno dal conseguimento della patente, i Neopatentati non possono guidare veicoli con un rapporto peso/potenza superiore ai 55 kW/t e con una potenza massima superiore ai 95 CV (70 kW). Il mancato rispetto di tali limitazioni, unitamente ai limiti di velocità massima, può portare a multe salate e alla sospensione della patente di guida fino a 8 mesi.

La gamma Neopatentati Citroën include modelli adatti a tutti: da Citroën C1, la piccola citycar, a nuova Citroën C3, la berlina compatta dal design audace che offre personalizzazione, tecnologie e comfort, fino a nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric, la vettura compatta di nuova generazione che offre una mobilità in classe ë-Comfort.

Scegliendo tra questi modelli, ogni Neopatentato può trovare l’autovettura Citroën perfetta per soddisfare le proprie esigenze ed i propri gusti.

CITROËN C1

Citroën C1 è la city car versatile e dinamica della Casa del Double Chevron, dalla personalità energica e frizzante. La piccola francese soddisfa le esigenze di conducenti e passeggeri in tutte le stagioni, grazie a tre silhouette: 3 o 5 porte berlina o con tetto apribile 5 porte Airscape.

Agile e ideale per spostarsi in città grazie alle dimensioni compatte (3,46 m di lunghezza) e alla maneggevolezza (4,80 m di raggio di sterzata), è una vettura accogliente, con un bagagliaio facilmente accessibile (da 196 a 780 litri, secondo la configurazione dei sedili posteriori) e versatile, con un confort eccezionale delle sospensioni e dei sedili, e una straordinaria tenuta di strada. Citroën C1, in tutte le sue versioni, da 3 o 5 porte, è equipaggiata con il motore a benzina VTi 72 S&S, che risponde alla normativa Euro 6.2, da tre cilindri, 998 cm3 di cilindrata, abbinato al cambio manuale a cinque rapporti.

Le versioni omologate per Neopatentati sono la 5 porte berlina e la versione con tetto apribile 5 porte Airscape.

NUOVA CITROËN C3

Lanciata a settembre sul mercato italiano, nuova Citroën C3 rappresenta l’evoluzione della best seller della Marca che in questa terza generazione ha già conquistato oltre 850.000 clienti dal suo lancio a fine 2016. Nuova Citroën C3 si contraddistingue per il suo stile moderno e la sua personalità colorata. Berlina confortevole, compatta, accoglie comodamente 5 persone a bordo.

Nuova Citroën C3 si rinnova nel design e si distingue per il nuovo frontale, con la firma luminosa a forma di “V”, i nuovi proiettori a LED, di serie su tutte le versioni, nuovi Airbump e nuovi cerchi da 16’’ e 17”. Aumenta la possibilità di personalizzazione, con 97 combinazioni di colore, grazie a 7 tinte per la carrozzeria, 4 pack color a contrasto, tetto bicolore disponibile in 4 tonalità e con 3 decorazioni specifiche. Offre 3 ambienti interni di cui 2 totalmente nuovi con i sedili Advanced Comfort, una novità nel segmento. Offre 12 funzioni di assistenza alla guida e 3 servizi di connettività. La gamma motori comprende i PureTech a benzina (anche per neopatentati e anche con cambio automatico a 6 rapporti) e il diesel BlueHDi da 100 cavalli con cambio manuale a 6 rapporti, tutti Euro 6.2, parsimoniosi ed efficienti.

Le versioni omologate per Neopatentati sono Nuova Citroën C3 con motore benzina 1.2 PureTech 83 S&S, declinata nelle versioni Feel, Feel Pack e Shine.

NUOVA CITROËN Ë-C4 – 100% ËLECTRIC

Nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric è la vettura compatta di nuova generazione che offre una mobilità elettrica, tecnologica e moderna, al servizio del comfort e della versatilità di utilizzo: la mobilità in classe ë-Comfort. Dotata di motorizzazione elettrica con zero emissioni di CO2, Citroën ë-C4 – 100% ëlectric offre un’autonomia di 350 km(1) secondo il protocollo di omologazione WLTP, silenziosità, fluidità di marcia e piacere di guida.

Il design esprime potenza e carattere, e unisce i canoni stilistici di diverse tipologie di vetture segnando una nuova tappa dello stile Citroën. Con il suo assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette combina eleganza e fluidità con la forza e la robustezza di un SUV, per maggiore modernità e dinamismo, grazie alle ruote di grandi dimensioni, ai fianchi generosi e alle protezioni a 360° attorno alla carrozzeria. Il comfort a bordo è amplificato dalle sospensioni Citroën con Smorzatori Idraulici Progressivi e dai sedili Advanced Comfort. Offre 20 tecnologie di assistenza alla guida, tra cui l’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2, e 6 tecnologie di connettività.

Il motore Elettrico 100kW è particolarmente prestazionale ed energizzante in tutte le circostanze, con una potenza di 136 CV e una coppia di 260 Nm disponibile istantaneamente. La batteria del motore elettrico, di 50 kWh di capacità, è del tipo ad Alta Tensione 400 V agli ioni di Litio e si può ricaricare in diverse modalità:

– Nella modalità 4 da una colonnina di ricarica pubblica, utilizzando un caricatore da 100 kW a ricarica rapida, la batteria si ricarica al ritmo di 10 km/min, un riferimento nel segmento: l’80% della ricarica viene completato in 30 min.

Nella modalità 3, da una Wall Box 32 A, la ricarica della batteria è più veloce e viene completata in 7 ore e 30 minuti con caricabatteria standard monofase e addirittura in 5 ore con caricabatteria opzionale trifase da 11 kW.

Nella modalità 2 da casa, la batteria si ricarica in 15 ore da una presa 16 A tipo Green’up™ Legrand e in più di 24 ore da una presa domestica classica.

Grazie alla potenza massima CEE a 30 minuti di 57 kW e un rapporto Potenza/Tara di 35,27 kW/t, Nuova Citroën ë-C4 – 100% ëlectric è omologata per Neopatentati in tutte le versioni disponibili a listino: Feel, Feel Pack e Shine.