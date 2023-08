Citroën Type Holidays: un nuovo modo di interpretare il tempo libero

Citroën ha svelato il suo ultimo gioiello al Caravan Salon di Düsseldorf. Quest’anno, l’evento è stato abbellito dalla presenza di un concept affascinante che incarna l’equilibrio perfetto tra tradizione e modernità: il Citroën Type Holidays.

Il Citroën Type Holidays è molto più di un semplice furgone-concept; è una testimonianza dell’evoluzione dei veicoli per il tempo libero. Con una base che richiama l’iconico Citroën Type H e l’intrigante modernità dello SpaceTourer, questo veicolo è un’incredibile sintesi di stile e funzionalità. Il suo colore grigio e il design unico rimandano al mitico Type H di Citroën, il celebre “Tube,” mentre le sue caratteristiche interne e tecnologiche lo catapultano nel futuro.

Questo concept, frutto di una collaborazione con il rinomato carrozziere italiano Caselani, rappresenta l’ennesima prova dell’impegno di Citroën nel settore del tempo libero. La marca è ben consapevole della sua posizione di rilievo in Europa come secondo fornitore di veicoli base per allestimenti camper, e questo concept ne è la manifestazione più recente.

Citroën ha dimostrato in passato un forte interesse per il mercato dei camper con concept car come Hyphen, Rip Curl e The Citroënist. Tuttavia, con l’arrivo del Type Holidays, l’azienda sta puntando a una presenza più decisa in un settore in rapida crescita.

Il mercato dei camper rappresenta attualmente circa 90.000 veicoli nuovi ogni anno in Europa, con la “van life” che affascina sempre più le giovani generazioni. La libertà di viaggio illimitata, unita ai comfort essenziali e a prezzi competitivi, sta spingendo molti a considerare il passaggio al camper trasformato. Il Type Holidays, con un’altezza inferiore ai 2 metri, è pensato per offrire la massima libertà di movimento, consentendo l’accesso a parcheggi in città e in spiaggia e l’utilizzo quotidiano in qualsiasi stagione.

Citroën ha sempre promosso la libertà di movimento, ed è naturale che abbia deciso di rafforzare il suo impegno in questo settore. Il Type Holidays non è solo un furgone-concept; è un segno tangibile della visione futura di Citroën, che si propone di offrire un’offerta completa di veicoli per il tempo libero nella sua rete di concessionari.