Citroën svela oggi un nuovo logo e una nuova identità di Marca, che segnano l’inizio di una nuova era moderna, entusiasmante e dinamica per un Brand che vanta 103 anni di storia. Con questa nuova identità, Citroën illustra la volontà di accelerare la sua missione verso una mobilità elettrica accessibile e di estendere i valori di accessibilità, audacia e benessere dei clienti, che sono al centro del suo DNA.

Il nuovo logo reinterpreta quello originale adottato per la prima volta dal fondatore André Citroën, ispirato al successo della sua prima azienda metalmeccanica che produceva ingranaggi a forma di chevron. Il riferimento familiare e tecnico ai “deux chevrons” è rimasto da allora al centro dell’identità di Citroën.

Il nuovo ed elegante emblema, che segna la transizione e l’evoluzione di Citroën verso la nuova era, sarà presentato alla fine di settembre su una concept car che rappresenta un vero e proprio manifesto per la Marca. Sarà anche declinato progressivamente sulle future vetture di serie e sui futuri concept-vehicle di Citroën, a partire dalla metà del 2023. L’ovale verticale, accentuato e valorizzato, introdurrà una nuova direzione del linguaggio del design. Più visibile, diventa un elemento distintivo della firma, immediatamente riconoscibile, di tutti i modelli Citroën.

Questo nuovo logo fa parte di una nuova identità di Marca applicata su tutti i supporti fisici e digitali ed è accompagnato dalla nuova firma istituzionale “Nothing moves us like Citroën”.

Vincent Cobée, CEO di Citroën: “Per Citroën è giunto il momento di adottare un nuovo look più moderno e contemporaneo. La nostra nuova identità rappresenta il progresso: trasportando i nostri clienti sia fisicamente, in veicoli all’avanguardia, sia emotivamente, assicurando che la loro intera esperienza – in particolare la transizione all’elettrico – sia più accessibile, confortevole e piacevole. La nostra tradizione di ispirare i consumatori con veicoli audaci ci spinge ad adottare un approccio diverso e più inclusivo verso la mobilità del futuro delle famiglie. Siamo fermamente convinti che tutti i nostri clienti passati, presenti e futuri concorderanno sul fatto che ‘Nothing moves us like Citroën’ ”.