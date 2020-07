Classe T: il nuovo van di Mercedes per le famiglie

Mercedes-Benz Vans è presente nel segmento degli small van dal 2012, con il veicolo commerciale Citan. Ad agosto dell’anno scorso la Divisione Veicoli commerciali aveva annunciato il lancio di un successore del furgone compatto per servizi di distribuzione nelle aree urbane, in una variante esclusivamente elettrica. Adesso, sulla nuova piattaforma degli small van, saranno presenti due veicoli: il Citan, progettato per soddisfare le esigenze commerciali e il nuovo Classe T che si rivolgerà soprattutto ai privati.

Classe T ed è il nuovo veicolo di Mercedes pensato per le esigenze delle famiglie e che diverrà un compagno per il tempo libero.

Il fratello minore di Classe V è un veicolo di nuova concezione, che ha come obiettivo quello di raggiungere il mercato dei clienti privati. Nasce quindi per soddisfare le esigenze delle famiglie e dei clienti che sono alla ricerca di un multispazio dalle dimensioni compatte, versatile e pensato per gli amanti dell’attività all’aperto.

L’anticipazione del design restituisce già un’idea delle proporzioni del fratello minore di Classe V arriverà sul mercato con porte laterali scorrevoli, che offrono un comodo ingresso adatto a diverse destinazioni d’uso, e una motorizzazione elettrica accanto a quelle termiche.

“Con il nuovo Mercede Classe T offriremo un veicolo che rende possibile per le famiglie e quanti hanno un passatempi attivi il salto nel mondo Mercedes. Questi clienti cercano veicoli compatti pratici e attraenti, ed è esattamente a queste richieste che risponde il Classe T”, il commento di Marcus Breitschwerdt, responsabile di Mercedes Vans.