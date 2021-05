Claudio Marchisio entra a far parte della “CUPRA Tribe”

Dopo la partnership con la VR46 Riders Academy di Valentino Rossi, Cupra rilancia annunciando l’inizio di un nuovo percorso che per i prossimi mesi vedrà il brand impegnato in una collaborazione con Claudio Marchisio.

L’ex calciatore, icona di stile e di talento, ha fatto della propria eleganza e sportività le basi per un nuovo modo di interpretare la vita. La sua capacità di esporsi in modo credibile e attuale rappresenta il valore aggiunto con cui condivide il suo lavoro e le sue passioni con i propri fan.

Claudio Marchisio rispecchia in maniera naturale lo spirito “Another Way” del DNA CUPRA, con uno stile che si fonde alla sportività, un’influenza utilizzata positivamente per prendere posizione su tematiche attuali e importanti e un’attitudine libera dalle convenzioni, all’insegna di un modo personale e indipendente di esprimersi. Oltre ad avere un’autentica e genuina passione per il mondo dei motori.

In virtù della partnership siglata nei giorni scorsi, Claudio Marchisio ha ricevuto da Pierantonio Vianello, Direttore del marchio CUPRA in Italia, le chiavi di una CUPRA Formentor VZ 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG. Nel corso dei prossimi mesi quindi Marchisio potrà vivere e provare in prima persona le emozioni e il piacere di guida che caratterizzano la prestazionale versione ibrida plug-in del SUV coupé.

“CUPRA Formentor e-HYBRID rappresenta appieno l’essenza, il carattere prestazionale e lo spirito non convenzionale di CUPRA ed è un modello chiave nella strategia di crescita del nostro marchio in Italia. Claudio Marchisio è emblema di talento, stile e una voce influente e positiva, adatta ad esprimere i valori del nostro marchio e tutta l’emozione che l’auto è in grado di dare” ha condiviso Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia, in occasione della consegna della vettura. “Per questo, ringrazio Claudio per aver dimostrato il nostro stesso entusiasmo nel progetto all’insegna dei valori comuni, e sono davvero felice che un esempio positivo come lui porti valore alla nostra Tribe” ha concluso Vianello.

“La storia del brand CUPRA mi ha incuriosito, e trovo che i valori del marchio siano affini al mio modo di essere. Inoltre stile, sportività e rispetto dell’ambiente sono ingredienti alla base del mio personale modo di vivere e sono valori che richiedo anche all’auto che guido tutti i giorni. Per questo, sono felice di poter iniziare questo progetto con il marchio, condividendo con chi mi segue un’esperienza di guida che si prospetta assolutamente non convenzionale”, ha commentato Claudio Marchisio durante l’incontro con Pierantonio Vianello.