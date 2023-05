CLEMENTINO: da oggi in radio e su tutte le piattaforme “GUARDANDO LA LUNA (NAPOLI RMX)”

Il talento di Clementino è noto da tempo al panorama musicale italiano, ma l’ultimo singolo del rapper partenopeo è un vero e proprio evento che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi fan e non solo. Il remix di “Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52” è stato pubblicato a marzo sui canali social dell’artista, dedicato alla sua città e alla sua squadra del cuore, il Napoli. Da subito il brano ha conquistato l’approvazione del produttore argentino Bizarrap, autore dell’originale successo mondiale.

Il remix di Clementino ha già fatto il giro dei social da mesi, ma la sua popolarità è esplosa quando è stato suonato regolarmente allo Stadio Diego Armando Maradona, diventando un vero e proprio inno cantato e condiviso dai tifosi del club partenopeo. L’artista ha deciso di donare al brano una nuova veste, ribattezzandolo “Guardando la luna (Napoli RMX)”, in occasione delle celebrazioni della vittoria del campionato da parte del Napoli.

Il singolo è stato presentato dal rapper partenopeo durante la festa per il titolo del Napoli, riscuotendo un successo senza precedenti e consolidando la posizione di Clementino come uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale napoletana e italiana. La canzone è un vero e proprio tributo alla città di Napoli, raccontando le storie e le emozioni della gente del posto, dei tifosi del Napoli e della loro passione per la squadra di calcio.

La voce intensa di Clementino, unita alla potenza della musica, crea un’esperienza unica che rapisce l’ascoltatore e lo trasporta in un universo di emozioni forti e autentiche. Il brano è un mix di rap, pop e sonorità tipiche della musica napoletana, un sound che richiama le radici e la cultura della città. Clementino ha dimostrato ancora una volta la sua grande capacità di raccontare la realtà e le emozioni dei suoi concittadini attraverso la musica, diventando un vero e proprio portavoce della città e dei suoi abitanti.

Il remix di “Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52” è già un successo e sicuramente diventerà uno dei pezzi più rappresentativi della carriera di Clementino. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, pronta a segnare per sempre un momento storico per l’artista e la sua città. Grazie alla sua passione per la musica e alla sua capacità di raccontare la realtà, Clementino continua a conquistare sempre più fan e ad affermarsi come uno dei migliori rapper italiani della sua generazione.