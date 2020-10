Clementoni: ecco il nuovo sito con lo shop online

Da oltre 50 anni Clementoni – importante e consolidata realtà industriale al 100% italiana, leader nell’ideazione e produzione di giocattoli – mette al centro della propria visione i bambini, individuando nel gioco un’impronta capace di lasciare un segno nel percorso di scoperta, confronto e immaginazione che contribuisce alla crescita di ognuno di noi, piccoli e non solo.

Per rendere questo “viaggio” ancora più bello, completo e coerente, Clementoni presenta una versione assolutamente rinnovata del proprio sito, realizzata in partnership con FiloBlu, società di consulenza strategica on & offline, con una forte vocazione internazionale, che offre soluzioni tailor made e complete alle aziende operanti in molteplici settori.

Prima assoluta novità è la creazione di uno shop online per la vendita diretta dei prodotti Clementoni. Un nuovo approccio che risiede nella volontà di andare incontro alle esigenze dei consumatori, offrendo loro una vetrina facile da fruire e veloce nella consultazione, uno strumento per scoprire e conoscere i prodotti in modo diretto e approfondito, al fine di soddisfare le proprie esigenze con la scelta del gioco più adeguato al proprio bambino.

“Mai sprecare una crisi e noi di Clementoni abbiamo approfittato di questi mesi, tanto strani quanto difficili, per imporre un’accelerazione al processo di digitalizzazione. Un processo che trova nel nuovo sito uno dei suoi ingredienti e che, più in generale, va nella direzione di rinnovare e ottimizzare la customer experience, offrendo un servizio completo e appagante, adeguato al mutato approccio di un consumatore sempre più evoluto nella ricerca di valori, contenuti e forte coerenza nello storytelling” – il commento Enrico Santarelli CMO Clementoni.

La navigazione, in generale, è più intuitiva e veloce grazie alla classificazione e suddivisione dei prodotti in cluster per muoversi con facilità all’interno di un’offerta, quella Clementoni, dedicata ai bambini di tutte le età e non solo, partendo dai giochi per la prima infanzia (0-36 mesi) fino alle 5 linee prodotto dedicate alle diverse età del gioco: i giochi di società (i primi in commercio, dal 1963, adatti dai 4 ai 99 anni), i giochi educativi, come il famosissimo Sapientino, il brand sinonimo del gioco educativo per antonomasia e i giochi Montessori (dai 4 ai 7 anni), i celeberrimi puzzle (da 4 a 99 anni) per i bambini di tutte le età, i giochi scientifici (da 7 a 99 anni) e quelli creativi (da 4 a 9 anni). Il nuovo sito permette un’esperienza davvero immersiva nell’Universo Clementoni a partire dalla grafica rinnovata che sposa la nuova Brand Idendity e il posizionamento “Tutti i mondi che immagini”.

Attraverso il sito, inoltre, è possibile entrare nel Garage, ossia lo spazio di lavoro dei Professionisti del Giocattolo dell’azienda dedicato all’open innovation e che, tra l’altro, dà a tutti la possibilità di condividere le proprie idee per la creazione di nuovi giocattoli.