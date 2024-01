Clementoni: una Capsule Collection dal sapore vintage per S.Valentino

Il giorno di San Valentino si avvicina e quest’anno fa rima con Sapientino. In occasione della festa degli innamorati, Clementoni propone una Time Capsule Collection dedicata alle coppie appassionate del vintage. Si tratta di un’edizione limitata che rievoca lo stile degli anni ’80 e ’90, comprendente magliette, tazze e shopper con le grafiche che hanno segnato l’infanzia di tutti noi.

Un’idea originale da regalare al proprio partner per celebrare insieme non solo il 14 febbraio, ma tutto l’anno, con accessori senza tempo.

Il mattino sarà reso più divertente con le tazze che ripropongono in chiave contemporanea la celebre frase di Sapientino, “Molto bene (ma non benissimo)”. Le magliette aggiungeranno allegria alla giornata, permettendo una sfida tra i team “Sapientino” e “Clem Clem”. La collezione personalizza inoltre accessori di uso quotidiano con un mix ironico di linguaggi e icone che si ispirano all’eredità del brand. Tra questi spicca la “emme-a-gi-elle-i-e-ti-ti-a”, la maglietta nell’alfabeto del “Grillo Parlante”. Le colorate shopper completano il look, trasformando ogni occasione in un vero trip nel passato vintage.

Questa Capsule è stata realizzata da Clementoni in collaborazione con Leagas Delaney ed è disponibile sul sito Clementoni, con prezzi che partono da 8 euro.