Clio Cup Italia: parte il countdown per l’inizio della stagione

La Clio Cup apre la sua stagione anche in Italia con una giornata di test collettivi affrontata venerdì 23 Aprile all’Autodromo di Varano.

Un esordio assoluto visto che giovedì scorso sono state consegnate ai team le nuove Clio della 5° generazione, che venerdì hanno percorso i primi chilometri sul circuito parmense.

Venti le vetture vendute in Italia, e di queste sono state tredici quelle che sono scese in pista per prepararsi all’appuntamento di Monza del 1-2 maggio, secondo round della Clio Cup Europe all’interno della quale il Gruppo A è dedicato proprio alla serie italiana.

Le squadre che hanno testato la nuova vettura sono state Faro Racing, Scuderia Costa Ovest, PMA Motorsport, Oregon Team, Cut Racing e CAAL Racing.

L’attenzione si sposta ora al prossimo weekend sul circuito di Monza: il programma prenderà il via venerdì 30 Aprile con due sessioni di prove libere (ore 9.40 e 13.55), per poi affrontare sabato e domenica due giornate composte- rispettivamente- da qualificazioni e gara, con le prove ufficiali entrambi i giorni alle ore 8.30, e poi le due gare, rispettivamente sabato e domenica, alle ore 14.35.