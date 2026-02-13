Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Coca‑Cola rinnova il proprio legame storico con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, accendendo i riflettori su una delle tradizioni più amate dai fan di tutto il mondo: il pin trading. L’azienda ha scelto The Peak di Milano, lo spazio immersivo dedicato alla magia e all’energia dei prossimi Giochi, per un evento speciale che ha riunito i principali collezionisti italiani e internazionali di spille e memorabilia olimpica.

The Peak è un luogo pensato per far vivere ai visitatori un’esperienza coinvolgente nel cuore di Milano, Cortina e Livigno, trasmettendo i valori olimpici e la passione che unisce atleti, tifosi e appassionati. All’interno di questo contesto, Coca‑Cola ha celebrato il rito dello scambio di spille, una pratica che da decenni accompagna i Giochi e rappresenta una forma autentica di connessione tra persone di ogni parte del mondo.

Il pin trading è diventato parte integrante della cultura olimpica sin dall’edizione di Calgary 1988, quando il primo Coca‑Cola Official Olympic Pin Trading Center accolse migliaia di visitatori ogni giorno. Da allora, lo scambio delle spille si è trasformato in una sorta di “sport non ufficiale” dei Giochi, simbolo di amicizia, condivisione e appartenenza.

Nel corso dell’evento, Andrea Bombrini, Marketing Director per Milano Cortina 2026 di Coca‑Cola, ha ricordato il valore simbolico delle pin: “Come sappiamo bene, le pin non si collezionano soltanto: si scambiano. Ogni pin è un incontro, un frammento di conversazione, di emozione e di appartenenza. Il pin trading è lo sport non ufficiale dei Giochi Olimpici, un rito spontaneo e profondamente umano. Da quando Coca‑Cola è al fianco del Movimento Olimpico, sostiene e valorizza anche questa tradizione, che continua a unire fan, atleti e appassionati di ogni parte del mondo.”

Per rendere omaggio a questa consuetudine, Coca‑Cola ha realizzato sei spille in edizione limitata, ciascuna dedicata a uno dei Villaggi Olimpici di Milano Cortina 2026: Anterselva, Bormio, Livigno, Predazzo, Milano e Cortina. I consumatori possono ottenere le spille acquistando un menù con Coca‑Cola, Fanta o Sprite nei punti vendita aderenti, ricevendo l’omaggio all’interno di una mystery pack che rende ogni consegna una sorpresa per i collezionisti.

Inoltre, all’interno del percorso esperienziale di The Peak è presente un’area dedicata al pin trading, dove gli appassionati possono incontrarsi e prendere parte a scambi simbolici, rinnovando una tradizione che continua a entusiasmare generazione dopo generazione.

Con questa iniziativa, Coca‑Cola conferma il suo impegno nel sostenere e valorizzare le tradizioni olimpiche, trasformando un piccolo oggetto come una spilla in un’occasione di incontro e condivisione. Un gesto semplice che, nel tempo, è diventato parte del DNA dei Giochi e del legame profondo tra il brand e lo spirito olimpico.