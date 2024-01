COEZ & FRAH QUINTALE: debutta a Bologna il primo tour nei palazzetti LOVEBARS TOUR 2024

Coez e Frah Quintale hanno inaugurato il loro percorso live con il LOVEBARS TOUR 2024, esordendo ufficialmente a Bologna e incendiando il pubblico con le loro intramontabili hit. Protagonisti sui palchi più importanti nelle principali città italiane con un tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti, sono tre palazzetti sold out (il 18 gennaio a Napoli, il 27 gennaio a Roma e il 29 gennaio a Milano) ad attendere Coez e Frah Quintale, che proseguiranno anche nelle città di Catania (20 gennaio), Roma (raddoppia il 26 gennaio) e Firenze (1° febbraio).

La musica versatile e trasversale di Coez e Frah Quintale ha da sempre unito diverse generazioni, attraendo sia gli appassionati dell’hip-hop old school che i giovani amanti del cantautorato. Questa universalità si riflette nei numeri e nel successo del LOVEBARS TOUR 2024, che ha già segnato tre sold out. Il tour è partito con un’anteprima al PalaUnical di Mantova, culminando poi nell’esibizione ufficiale all’Unipol Arena di Bologna il 13 gennaio. Durante questo evento, Coez e Frah Quintale hanno dimostrato non solo una naturale capacità di connettersi con il pubblico, ma anche un repertorio solido, includendo brani come “La musica non c’è” di Coez e “Sì, ah” di Frah Quintale, costruendo così uno spettacolo ricco di emozioni uniche in cui la musica occupa un ruolo centrale. Il LOVEBARS TOUR 2024 è coinvolgente fin dal primo istante, con voci che si fondono in un’esperienza emozionante.

Proseguiranno con le tappe successive al Palapartenope di Napoli il 18 gennaio (SOLD OUT), al Palazzo dello Sport di Roma il 26 e 27 gennaio (SOLD OUT la seconda data), al Forum di Milano il 29 gennaio (SOLD OUT) e al Nelson Mandela Forum di Firenze il 1° febbraio.