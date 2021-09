Colleziona i tuoi momenti con Pandora

Pandora è il brand dei momenti. Grazie ai suoi charms puoi sempre portare con te il ricordo di un evento importante o un simbolo che ti ricorda una persona a te cara. Valorizza le tue passioni, portandole sempre con te sul tuo bracciale Pandora. Ma non solo, con Pandora puoi avere al tuo fianco anche la tua famiglia grazie a una selezione di charms dedicati alle persone che più ci stanno a cuore.

Regina del Ballo

Dimostra il tuo amore per il ballo con il charm Dancing Queen con lavorazione openwork. Il charm in Argento Sterling 925 presenta le parole “Dancing Queen” intagliate e circondate da stelle e cuori. Le scintillanti pietre di zirconia cubica incolori in alto rappresentano le luci da discoteca. Questo charm ispirato al ballo ti ricorderà tutti i momenti felici vissuti in pista, e aggiungerà allegria, splendore e un tocco grafico allo stile di ogni giorno.

Sorelle

Celebra i legami tra sorelle con il charm pendente con cuori divisibili Sorelle. Rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, il charm include due cuori aperti legati, ognuno dei quali presenta una pietra di zirconia cubica incolore scintillante e un’incisione (una con la scritta “Sis”, l’altra “Sister”). Sul retro, ogni cuore mostra un piccolo intaglio a forma di cuore e l’incisione “I will always have a friend” (Avrò sempre un’amica). I cuori possono essere separati, così ne puoi regalare uno a tua sorella, per ricordare un legame eterno.

Gatti e Cuori

Dimostra il tuo amore per i gatti indossando il charm pendente Gatti e cuori. Rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, il charm presenta un pendente anteriore aperto con due gatti, le cui code formano un cuore in parte decorato da pietre di zirconia cubica incolori. Un gatto è dipinto con smalto scintillante color argento applicato a mano, mentre l’altro indossa un collare ornato di pietre di zirconia cubica incolori. Il pendente posteriore mostra pietre di zirconia cubica incolori sfavillanti incastonate a forma di stelle e il messaggio inciso””I’ll always be there for you” (Ci sarò sempre per te).

Passione Cucina

Celebra il mondo della cucina con il charm pendente Spatola, padella e frullino. Rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, il charm presenta un pendente a forma di spatola, un altro pendente che raffigura un frullino e un terzo pendente a forma di padella. La padella è decorata da due pietre di zirconia cubica scintillanti che rappresentano cibo sul davanti e da cuori intagliati sul retro. Perfetto per gli amanti della buona tavola e per gli chef di casa, il charm è ricco di stile gastronomico.