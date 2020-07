Collezione 2020: Levi’s presenta la linea realizzata in canapa

Levi’s Wellthread presenta, ancora una volta, una gamma di capi che dimostrano il costante impegno del brand verso il design e l’innovazione sostenibili. Per la collezione Fall/Winter 2020, infatti, il brand riconferma l’utilizzo della “canapa cotonizzata”, introdotta per la prima volta un anno fa.

Tutti i capi della collezione di questa stagione sono realizzati tra il 28 e il 30% in canapa e nella fase di finissaggio viene utilizzata la tecnica Water<Less, che può far risparmiare fino al 96% dell’acqua normalmente utilizzata nel processo di finitura. Water<Less ha contribuito a far risparmiare oltre 3,5 miliardi di litri di acqua da quando è stata introdotta quasi 10 anni fa.

Tutti i capi Wellthread sono progettati pensando ai criteri di circolarità, utilizzando fibre completamente naturali – anche per la patch posteriore, la linguetta rossa e le tasche – affinché possano essere più facili da riciclare quando non potranno essere più utilizzati. Inoltre l’intera collezione è stata realizzata in stabilimenti che seguono le iniziative di Worker Well-being per i lavoratori che mirano a migliorare la vita delle donne e degli uomini che realizzano i prodotti Levi’s.