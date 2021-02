Collezione Air Max Spring 2021: un’eredità progressiva dell’aria

Sia come singola unità che come suola autonoma, Nike Air è una piattaforma in continua evoluzione. Questo spirito di progresso è celebrato nel rispettivo design delle tre silhouette chiave della collezione Air Max primavera 2021: Air Max 2090 EOI, Air Max Viva e VaporMax Evo.

L’Air Max 2090 EOI (“Evoluzione delle icone”) si ispira ai sottili dettagli del leggendario albero genealogico di Air Max, come Air Max 90, Air Max 180 e Air Max BW. L’ibrido fa parte del più grande pacchetto EOI della stagione, che include varianti di Air Max 270 React EOI e Air Max Zephyr EOI. Un secondo pacchetto EOI successivo include Air Max 90 SE EOI, Air Max 95 EOI, Air Max Plus SE EOI e altro ancora.

L’Air Max Viva si basa sullo sviluppo iterativo di modelli Air Max specifici per donna. Include un’intersuola Cushlon e un’unità Air Max esagerata nel tallone. I dettagli in pelle, rete chiusa e nabuk sono completati da due lacci per lo styling, un’intersuola maculata e una suola in gomma bicolore.

VaporMax Evo è un’esplorazione più audace dello stile VaporMax, ma a uno sguardo più attento, la silhouette fonde in modo creativo dettagli ispirati a modelli classici come Air Max 90, Air Max 93 e Air Max Plus. All’interno della confezione c’è un libretto in stile fisarmonica che descrive il lignaggio delle #scarpe che ispirano le colorazioni, l’evoluzione dei loghi Air Max e altro ancora.

Le Air Max 2090 EOI, Air Max Viva e VaporMax Evo verranno rilasciate per tutta la primavera del 2021.