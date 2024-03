collezione RED BULL KTM REPLICA TEAM: ready to race

KTM presenta la collezione RED BULL KTM REPLICA TEAM, una linea di prodotti che hanno un unico obiettivo: mostrare al mondo la nostra passione per il racing. Ogni capo trasmette infatti velocità, dinamismo, performance e il coraggio tipici di chi va in pista. In sostanza è come mettersi addosso l’essenza del Motorsport!

Rispetto agli altri prodotti PowerWear, il design di questa collezione si distingue per i loghi RED BULL e KTM che campeggiano su ciascun elemento, creando immediatamente un senso di appartenenza e orgoglio, in pista come nella vita di tutti i giorni.

La collezione 2024 offre un’ampia scelta per uomo, donna e bambino: così i fan di qualsiasi età potranno mostrare a grandi lettere il loro spirito racing. Questa linea completa include felpe con cappuccio, polo, T-shirt, giacche leggere e invernali, pantaloni, shorts, cappellini e tanto altro. Tutti i capi nascono da un mix unico di stile, comfort ed energia tipica delle competizioni, sia in pista che in offroad.

Un’ampia parte della collezione è dedicata al viaggio e all’esplorazione, e come sempre è stata sviluppata in stretta collaborazione con il leader di mercato OGIO®. Grazie alla fusione tra le eccezionali competenze di progettazione del brand americano e l’anima racing di KTM, tutti gli zaini e le borse da viaggio si trasformano in un compagno indispensabile per ogni avventura, con in più il carattere dinamico tipico del mondo racing.

Il Replica Team Rev Backpack è un vero e proprio “zaino-ufficio” ed è ideale per affrontare qualsiasi trasferta, mentre gli zaini Replica Team Dakar Hydration Backpack, Replica Team Baja Hydration Backpack e Replica Team Erzberg Hydration Pack sono tutti dotati di sacca di idratazione e indicati per la guida in offroad.

La linea “BAG” include la Team Gear Bag, una valigia robusta e spaziosa, pronta ad accogliere tutto l’abbigliamento da gara. La Replica Team Terminal Bag è un esempio di praticità ed elegante stile racing. Per finire, la Replica Team Layover Bag è ideale per i viaggi più brevi grazie a scomparti compatti e comodi, che trasmettono l’energia elettrizzante delle competizioni.

I prodotti della collezione RED BULL KTM REPLICA TEAM, come il resto della collezione KTM PowerWear, sono disponibili presso la rete dei Concessionari Ufficiali KTM e sul sito KTM.