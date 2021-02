Collezione sneakers donna di U.S. Polo Assn: stile, ricerca e praticità

I due cavalli da polo che rappresentano l’iconico logo di U.S. Polo Assn. sono ormai diventati sinonimo di stile e avanguardia nell’industria della moda. Il brand statunitense ha lanciato la nuova linea di sneakers donna per la collezione Primavera Estate 2021 che porta novità nel settore nonostante ci sia un costante richiamo allo spirito e alla tradizione dello sport del polo, colonna portante su cui si poggia la filosofia del brand.

Da calzature sportive ad articolo immancabile nella vita quotidiana di tutti, le sneakers sono le protagoniste degli studi di U.S. Polo Assn. in materia innovazione e ricerca.

I modelli di spicco per la nuova collezione Primavera Estate 2021 sono indubbiamente Frida, Sylvi e Bonye, pensati per superare gli standard a livelli di stile senza dimenticare comfort e praticità. Queste sneakers sono disponibili in una vasta gamma cromatica, dai toni più tenui del color champagne a quelli più grintosi del black and white, passando per il tradizionale accostamento bianco-rosso-blu che ne ha sancito il riconoscimento del brand. Perfette sia per la giungla metropolitana che per le gite fuori porta, le sneakers U.S. Polo Assn. entrano nel mercato come i nuovi must-have della stagione Primavera Estate 2021.