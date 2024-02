Collezione The Bridge F/W 24-25: ritorno all’ “Old Money Look”

La moda è ciclica, e la collezione The Bridge Autunno-Inverno 2024/25 celebra il ritorno di un’icona intramontabile: il preppy style. Ispirato alle uniformi delle prestigiose Ivy League americane, questo stile emerse negli Anni Sessanta, tornò in auge alla fine degli Anni Ottanta e ora si rilancia con il nome di “Old Money Look”.

Sobrio ma sofisticato, il “Old Money Look” è un simbolo di eleganza e raffinatezza. Questo stile unisce un’estetica sportiva e collegiale a tessuti pregiati come la lana e il tweed. La collezione The Bridge abbraccia questo ritorno alle origini, reinterpretando il preppy style in una chiave nuova, combinando tessuti e pellame in modo innovativo.

Il bauletto della linea Story si erge come il pezzo che incarna appieno lo spirito della collezione. Un classico senza tempo viene rivisitato attraverso volumi mini e l’utilizzo di un raffinato tessuto Principe di Galles, abbinato all’iconico pellame The Bridge nel colore verde inglese.

Ciò che rende questo bauletto unico è il suo richiamo al passato. Un modello d’archivio, che ha attraversato il tempo, torna sotto i riflettori per emozionare con un tuffo nella nostalgia. L’atmosfera romantica e retrò che avvolge la collezione The Bridge si presta perfettamente a questo revival, creando un connubio armonioso tra tradizione e modernità.

La combinazione di tessuti di alta qualità e l’innovativo utilizzo del pellame conferiscono a ogni pezzo un’eleganza senza tempo. La collezione The Bridge Autunno-Inverno 2024/25 cattura l’essenza del “Old Money Look”, offrendo capi che raccontano una storia di classe e raffinatezza.