Collezione Ultralight Intimissimi: la più amata da celebrities e influencer

Calore e allo stesso tempo leggerezza sono le sensazioni che si provano indossando i capi della nuova collezione Ultralight con Cashmere firmata Intimissimi: a testimoniarlo sono le più note #influencer, che ancora una volta scelgono i capi del marchio italiano nella loro quotidianità.

La nuova palette riprende le tonalità più di tendenza con nuance dai toni soft come per esempio il Cosmic Violet, la sfumatura di lilla scelta da Beatrice Valli, vivace e allo stesso tempo estremamente raffinata. La celebrity Chiara Ferragni e Giulia Gaudino hanno invece optato per il dolcevita nella colorazione Nutmeg Brown, una calda tonalità di marrone autunnale, versatile must-have di stagione.

Anche Paola Di Benedetto ha deciso di indossare le comode proposte della linea Ultralight con Cashmere: scollo a barca e color Blooming Pink, tinta accesa che sta conquistando gli armadi anche durante la stagione più fredda.

La nuova linea Ultralight con Cashmere di #intimissimi si conferma la scelta migliore per i propri look grazie alla linea basic, morbida e confortevole, che ben si adatta a ogni personalità e stile, delineando al meglio forme e silhouette di chi li indossa.