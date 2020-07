Collezione Wanderlust di MuralsWallpaper: esplorare il mondo da casa

In momenti come questo, in cui viaggiare risulta complicato, ci si rende veramente conto di quanto esplorare il mondo ci arricchisca e ci renda persone migliori. Nonostante le restrizioni imposte dal particolare periodo storico, un vero viaggiatore non si scoraggia mai e, anche se gli è difficile attraversare frontiere e scoprire nuovi luoghi, trova lo stesso il modo di esprimere la sua sindrome di wanderlust. Tra le tendenze di quest’anno, infatti, spopola l’arredo ispirato alle vacanze fatte. Per gli utenti più appassionati, MuralsWallpaper lancia la collezione Wanderlust, una raccolta di carte da parati a tema mappe del mondo.

Con sei design unici in grado di abbinarsi a qualsiasi schema decorativo, la collezione è perfetta per aggiungere un tocco di avventura ed esplorazione ai tuoi interni. Tra i modelli, un motivo floreale ispirato alle illustrazioni di Pierre-Joseph Redouté; un creativo effetto marmorizzato; una variante in verde salvia, colore in tendenza al momento; e un design vintage con un pattern di mappamondi rotondi.

“I modelli di questa collezione sono estremamente versatili e si declinano in vari stili, tra cui lo stile nordico e illustrazioni vintage a astratte, e i design sono pensati per una vasta gamma di persone e ambienti. Speriamo siano fonte di gioia e viaggi immaginari sia per gli adulti nelle loro postazioni di smart working, che per i bambini nelle loro camerette” – il commento di Tori Dennett, designer di MuralsWallpaper.