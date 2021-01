Collezione Yatay 2021: nuovi materiali vegan e colori urban

Yatay, il brand di luxury sneaker che unisce qualità artigianale e risorse etiche, presenta la collezione 2021. Irori e Neven, i due modelli dal gusto urban contemporaneo, sono proposti in nuovi materiali vegan e una rinnovata palette colori.

Irori si ispira alla cultura di strada, mixando particolari e forme dal mondo skate e basketball. Prodotta con gli stessi principi di sostenibilita, attinge però ad un contenuto di design ispirato alla performance, consegnando una nuova estetica, diretta e precisa. Focus su innovazione di materiali per la versione Irori Eco-Suede, realizzata in materiale bio-based per la tomaia e per punta e giro caviglia, in Dinamica, la microfibra made-in-Italy vegana realizzata con fibre di poliestere riciclate provenienti da bottiglie di plastica e T-shirt, attraverso un ciclo produttivo all’acqua senza l’utilizzo di solventi. Funzionalità contemporanee come leggerezza, traspirabilità e durevolezza si fondono con caratteristiche di sostenibilita dal fascino visivo e sensoriale senza tempo. Ricerca nelle nuance di colore con la Irori Iridescent, modello futuristico dai profili bianchi e effetto cangiante all’interno, viola-blu e verde-giallo sono le tonalità metalliche di tendenza proposte.

La microfibra vegana Dinamica caratterizza anche la nuova Neven Suede, sneaker dal design più pulito e lineare, ampia la proposta di nuove combinazioni colore dal cream velvet al satin noir, passando dal midnight bliss. La cucitura angolare, uno dei tratti distintivi del modello, viene proposta per la prima volta in contrasto con il colore della tomaia e il giro caviglia nella Neven Stitch per una sneaker che è al tempo stesso classica e contemporanea.

La palette colori alterna tinte tenui e naturali, sabbia, grigio e bianco, a tinte più decise, lemon cream, blu e khaki. Oltre alle versioni monocolore, anche versioni bi e tricolore. Sempre fedele alla sua filosofia green, lo stesso naming del brand richiama una pianta, la Butia Yatay una palma originaria dell’argentina, caratterizzata da un magnifico fogliame verde-azzurro, ed è curiosamente palindromo, così come i nomi dei modelli, Irori e Neven per la collezione attuale e future, anche questo un richiamo alla circolarità.

Circolarità che ritroviamo non solo nel prodotto, ma anche nel concetto di ri-utilizzo del packaging, spesso sottovalutato quando si tratta di ottimizzare l’impatto che un prodotto ha sull’ambiente. Yatay ha reinventato la cover della scatola come tavola da Backgammon con cui si può giocare invece di gettarla via. I dadi (e le pedine) sono inseriti in una piccola borsa realizzata con materiali bio-based, scarti del processo produttivo, tutti diversi ed unici.

Le Yatay sono lavabili in lavatrice, comode e traspiranti, con lacci in canapa naturale ecru e/o bio-leather tono su tono, un packaging distintivo con l’esclusiva Yatay box con Backgammon set.

Yatay non si ferma a compromessi. Lo YATAY CODE, impresso sulla suola di ogni scarpa, è la chiave di tutte le iniziative ambientali, che vanno oltre la semplice realizzazione di sneaker sostenibili; uno Yatay CODE, univoco e irripetibile, consente di prendere parte a due importanti progetti ambientali:

YATAY FOREST, per cui per ogni paio di sneaker acquistato, il marchio pianterà un albero nella “foresta Yatay”. GIVEBACK: tramite ogni Yatay Code si potrà riciclare le vecchie Yatay, nello specifico le suole che verranno smaltite con tutte le altre componenti (ovviamente, in maniera sostenibile!).