Columbia e Disney: una Co-Lab per festeggiare i 100 anni di Disney

Columbia Sportwear e Disney hanno collaborato in occasione del centenario di Disney, dando vita a una raccolta esclusiva in edizione limitata, pensata per coinvolgere tutta la famiglia nell’esplorazione delle meraviglie all’aperto. Questa collezione prende ispirazione dalle affascinanti illustrazioni Disney degli anni ’30 e vanta un’abbondante decorazione con i celebri personaggi Disney: Topolino, Minnie, Paperino, Pippo e Pluto.

Gli indumenti sono disponibili sia in misure per giovani che per adulti. Per onorare l’eredità di questi due marchi iconici, i designer di Columbia hanno ottenuto l’opportunità di utilizzare le incantevoli illustrazioni Disney degli anni ’30, creando così grafiche davvero uniche.

Pensata per mantenere al caldo tutta la famiglia nelle fredde giornate invernali, la raccolta presenta dettagli tecnici pensati per gli appassionati di Disney e gli amanti delle attività all’aperto. Tra questi, spiccano le “orecchie di Topolino” ripiegabili sulla giacca e l’uso di argento premium, compreso il logo Disney100 in silicone, che celebra il 100° anniversario del marchio Disney.

Inoltre, c’è una versione personalizzata della pluripremiata tecnologia Omni-Heat™ di Columbia, in cui i designer hanno trasformato i punti riflettenti in sagome a forma di Topolino. Questi punti argentati a forma di Topolino riflettono il calore corporeo, intrappolandolo per mantenerti al caldo per tutto il tempo necessario.