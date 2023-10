COMA COSE: per la prima volta in TOUR in USA

I COMA COSE si esibiranno per la prima volta negli STATI UNITI con due straordinarie date evento: sabato 14 ottobre a MIAMI, Florida e martedì 17 ottobre a LOS ANGELES, California. La doppietta di spettacoli Oltreoceano è la chiusura perfetta dello strepitoso Summer Tour durato oltre 40 date che li ha visti protagonisti dell’estate live italiana in piazze e festival di tutto il Paese. I live dei Coma_Cose sono prodotti da Palace Agenzia in collaborazione con BPM Concerti.

Dopo essersi affacciati in Europa con due date a Londra e Parigi, durante la stagione primaverile completamente sold out del tour, California e Fausto porteranno la loro musica Oltreoceano, pronti ad affrontare una grande sfida fortemente voluta dalla loro etichetta Asian Fake e dalla loro agenzia di live, Palace: esportare la musica italiana indipendente nel mondo.

Filippo Palazzo, CEO Asian Fake & Co-Founder Palace Agenzia, dichiara: «I concerti all’estero di una nostra band rappresentano un grande punto di partenza per il proseguimento del nostro lavoro di etichetta. Il nostro progetto iniziale era proprio quello di raggiungere un pubblico dal gusto internazionale che potesse essere il primo volano di divulgazione della nostra musica fuori dall’Italia. Abbiamo lavorato tanto per questo, con l’obiettivo di poter esportare la nostra musica con sempre più continuità, incrociando un’ estetica e un sound che potessero essere facilmente compresi e apprezzati in tutto il mondo.»

L’appuntamento a Miami il 14 ottobre sarà all’interno della Italian Hit Week che dal 2010 coinvolge i nomi più interessanti del panorama indipendente del nostro Paese, “the freshest new music from Italy”. Mentre il 17 ottobre, a Los Angeles, il live sarà parte della Hit Week, “exporting sounds from Italy since 2009”, a Hollywood.