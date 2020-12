Come rallentare l’usura degli pneumatici invernali: i consigli di Nokian Tyres

Prestare attenzione all’usura degli pneumatici, è fondamentale poiché un’usura irregolare influisce negativamente sulla sicurezza e potrebbe causare spese aggiuntive non necessarie.

Nokian Tyres ha determinato la differenza nel tasso di usura tra gli pneumatici anteriori e quelli posteriori.

I test sul campo condotti mostrano che gli pneumatici posti sull’asse di trazione possono usurarsi fino a quattro volte più velocemente in inverno rispetto agli altri due. Pertanto, si dovrebbe effettuare la rotazione degli pneumatici tra gli assi, anche a metà stagione.

“C’è una grande differenza nell’usura tra gli assi anteriore e posteriore, il che significa che si dovrebbe effettuare la rotazione degli pneumatici. Le principali differenze di aderenza tra la parte anteriore e quella posteriore influiscono negativamente sulla sicurezza di guida. La rotazione degli pneumatici può far risparmiare anche denaro, poiché è possibile utilizzare lo stesso set più a lungo” – ha affermato Matti Morri, Technical Customer Service Manager di Nokian Tyres.

I test condotti da Nokian Tyres hanno dimostrato che, quando si guida con pneumatici invernali, gli pneumatici anteriori su un veicolo a trazione anteriore possono usurarsi fino a quattro volte più velocemente degli pneumatici posteriori. Sugli pneumatici estivi, il tasso di usura di quelli anteriori può essere circa il doppio rispetto a quelli posteriori.

Guidare con calma e in modo proattivo Una guida attenta e proattiva riduce l’usura degli pneumatici. È necessario evitare brusche frenate, accelerazioni e sterzate secche.

L’utilizzo della pressione corretta degli pneumatici per il carico ridurrà l’usura degli pneumatici, la resistenza al rotolamento e migliorerà la stabilità di guida. La pressione si abbassa con il freddo, quindi si dovrebbero gonfiare gli pneumatici invernali a 0,2 bar (20 kPa) in più rispetto alle raccomandazioni del produttore. La raccomandazione sulla pressione degli pneumatici è disponibile, ad esempio, nel manuale d’uso dell’auto. È necessario regolare la pressione degli pneumatici quando questi ultimi sono freddi, cioè prima di partire per un lungo viaggio.

Quando si montano gli pneumatici invernali, è necessario controllare la quantità di battistrada residuo sulle scanalature principali. Gli pneumatici invernali Nokian Tyres sono dotati di un indicatore di sicurezza di guida per assistere i conducenti: quando il simbolo del fiocco di neve sul battistrada si è consumato, è tempo di acquistare degli pneumatici nuovi.

È inoltre necessario controllare la data di produzione dello pneumatico, contrassegnata sul lato dello stesso. La sequenza di quattro numeri indica l’età dello pneumatico: le prime due cifre indicano la settimana di produzione, mentre le ultime due l’anno. Si dovrebbe usare un singolo set per un massimo di sei stagioni invernali.

Molti conducenti pensano che quasi tutti gli pneumatici siano adatti per una vecchia auto o per il secondo veicolo di famiglia. La logica di questa scelta potrebbe essere che l’acquisto di pneumatici costosi per un’auto economica non ha molto senso, o che il secondo veicolo viene utilizzato solo raramente. Dal punto di vista della sicurezza, è vero il contrario.

Quando un’auto è priva di tecnologia moderna e all’avanguardia, il fatto che abbia dei buoni pneumatici può essere ancora più importante che per un veicolo nuovo. La seconda o la terza auto di famiglia potrebbero essere utilizzate dal conducente meno esperto. Un buon pneumatico è una parte essenziale della sicurezza di guida.