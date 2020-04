con Bowers & Wilkins l’audio diventa emozione

Ascoltare musica è una delle attività più nobili e rilassanti che esistano. Le voci e le canzoni dei nostri artisti preferiti fanno da sottofondo ai nostri umori, evocano ricordi, ci aiutano a combattere lo stress.

In questi giorni di “permanenza forzata” tra le mura domestiche, non c’è miglior occasione per per rispolverare le proprie collezioni di vinili o per connettersi a Spotify, ascoltando concerti on-line. Ovviamente, la condizione necessaria è avere ottimi dispositivi di riproduzione audio come cuffie, speaker o sistemi hi-fi più o meno complessi.

Bowers & Wilkins, da oltre 50 anni, mantiene intatta la filosofia del suo fondatore John Bowers, ovvero emozionare gli utenti attraverso i propri dispositivi e questo file rouge accomuna anche i modelli più recenti di prodotti a portfolio.

Per chi ama essere avvolto dalle note della propria canzone preferita, la scelta giusta sono le cuffie circumaurali PX7 e quelle sovraurali PX5, dotate della tecnologia di cancellazione del rumore che permette un isolamento completo dalla realtà circostante.

Per coloro che invece prediligono diffondere le note in tutta la casa, Bowers & Wilkins ha progettato la Serie Formation, composta da 6 dispositivi dalle elevate prestazioni: la coppia di diffusori Formation Duo, lo speaker wireless stand-alone del design futuristico Formation Wedge, lo speaker compatto dal look elegante Flex, la soundbar Formation Bar, il subwoofer Formation Bass e il preamplificatore Formation Audio.

Infine, la ormai nota Serie 600, formata da potenti diffusori adatti per l’uso stereo o per l’home theater e in grado di riempire con un suono eccezionale ogni tipologia di ambiente. Una soluzione della quale gli appassionati di film non potranno più fare a meno per ricreare una vera e propria sala cinematografica casalinga.