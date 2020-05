Con “Omen” HP offre un’esperienza di gioco senza precedenti

Stando di più a casa, il tempo dedicato al gioco è aumentato drasticamente. Alla fine di marzo 2020, Steam ha stabilito un record con oltre 23,5 milioni di utenti attivi contemporanei, un aumento di oltre tre milioni di persone rispetto al numero record di utenti di appena due settimane prima.

E per sfruttare prestazioni di gioco senza precedenti, HP ha presentato i desktop OMEN, progettati e sviluppati per un’esperienza immersiva e realizzati per garantire la massima espandibilità. La nuova serie di desktop, inoltre, si abbina perfettamente con il più recente e coinvolgente OMEN 27i Gaming Monitor, caratterizzato da specifiche potenti che garantiscono una migliore esperienza di gioco dove l’azione è al centro dell’attenzione.

Realizzati con termiche raffinate e un design tool-less per l’accesso agli interni che aderiscono agli standard microATX, i desktop OMEN riprogettati offrono ai giocatori la scelta di opzioni da 25 e 30 litri per consentire la massima flessibilità nella scelta dell’hardware desiderato. Molteplici opzioni di telaio, tra cui un modello da 30 litri con lunetta frontale in vetro temperato e pannello laterale in vetro rivestito in EMI, i desktop offrono un’estetica ricercata e mettono in evidenza il passaggio dei cavi all’interno e la coerenza dei colori.

OMEN 27i Gaming Monitor, invece, è dotato di un pannello Nano IPS che produce una gamma cromatica di DCI-P3 98%17 in grado di offrire tonalità più profonde e colori più accurati con una gamma cromatica più ampia del 25% rispetto a sRGB e annulla in gran parte la diminuzione del colore da angolazioni più basse.

OMEN Desktop e OMEN 27i Monitor sono disponibili con un prezzo, rispettivamente, di 1699 e 329 euro.