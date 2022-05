Con Pandora porti con te i luoghi a te più cari

L’emozione di un viaggio difficilmente si dimentica. Soprattutto quando si visitano i luoghi del Bel Paese così ricchi di storia e di località divenute veri e propri simboli riconosciuti a livello mondiale.

Con Pandora è possibile portare sempre sè alcune delle località più conosciute come Milano, Napoli e la bellissima Sicilia. In questo si potranno personalizzare i gioielli e avere sempre i ricordi di esperienze uniche.

Charm Milano nel Cuore

L’essenza di Milano con questo charm in argento sterling 925 decorato con un iconico tram in smalto giallo, che simboleggia una delle più antiche reti tranviarie del mondo: quella di Milano. Questo charm presenta cuori in rilievo attorno al bordo e sul retro è incisa la parola “MILANO”.

Prezzo: €39,00

Charm Napoli nel Cuore

Napoli ovunque tu sia. Il charm realizzato in argento sterling 925 presenta cuori in rilievo attorno al bordo; da un lato, l’incisione di una tazzina da caffè con dettagli in smalto marrone che ricorda la tradizione del “caffè sospeso”, secondo il quale un cliente in un bar paga due caffè: uno per sé e il secondo per chi ne ha bisogno a rappresentare un unico atto di gentilezza. Sull’altro lato è incisa la parola “NAPOLI” con la “I” creata utilizzando il cornetto portafortuna simbolo di protezione.

Prezzo: € 39,00

Charm Sicilia nel Cuore

Questo charm ispirato alla Sicilia è realizzato in argento sterling 925, presenta cuori in rilievo attorno al bordo, da un lato il simbolo della ‘Trinacria’, che raffigura una donna a tre gambe simbolo della Sicilia. Dall’altro lato è incisa la parola “SICILIA” – la “C” è creata utilizzando una fetta d’arancia per rappresentare la Sagra dell’Arancia Rossa: una festa siciliana che celebra le arance rosse, considerate “l’oro rosso” dell’isola.

Prezzo: € 39,00