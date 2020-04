Con Sennheiser, l’ascolto degli audio 8D è ancora più avvolgente

Nelle ultime settimane, forse a causa della monotonia da lockdown, stanno spopolando sulle chat private gli audio 8D. Il suono, in questi audio, non sembra provenire da cuffie o auricolari, ma da uno spazio indefinito.

Effettivamente, l’esperienza appare ben diversa rispetto al solito. Le normali canzoni in genere fluiscono indifferentemente dal canale di destra e da quello di sinistra. In questo caso si sperimenta un continuo, ondeggiare del suono attraverso differenti modulazioni di volume. Da qui la capacità di generare una condizione in cui la melodia non sembra provenire da due punti, ma muoversi liberamente “nella testa”.

Ovviamente, tutti i link che troverete online in merito agli Audio 8D è indispensabile ascoltarli con le cuffie. E se parliamo di cuffie, chi se non Sennheiser può proporre due modelli di cuffie con cui l’ascolto degli 8D risulterà ancora più performante? Ecco allora i modelli Momentum Wireless III e HD 800 S.

Grazie alle funzioni Auto On/Off e Smart Pause, le MOMENTUM Wireless III si accendono autonomamente quando vengono indossate e si spengono quando vengono tolte, mettendo in pausa la traccia in ascolto. Il sistema a tre pulsanti, consente il controllo dei comandi con un semplice tocco oltre a connettersi ai sistemi di assistenza vocale come Siri e Google Assistant. Grazie al Three Active Noise Cancellation è possibile eliminare attivamente il rumore dell’ambiente esterno. Al contrario, attivando il sistema Transparent Hearing, si potrà evitare di perdere la percezione del luogo circostante. Il prezzo? 399 euro.

Prestazioni al top della gamma, invece, per HD 800 S. Disegnata, costruita e assemblata interamente a mano in Germania utilizzando materiali unici come il Leona, originariamente impiegato in campo aeronautico, noto per garantire poche oscillazioni.

L’archetto realizzato con diversi strati di plastica e acciaio inossidabile attenua le vibrazioni dei padiglioni, mentre le capsule, ricoperte da soffici padiglioni in microfibra, sono state progettate in modo tale che le onde sonore vengano dirette all’orecchio con una leggera angolazione assicurando una percezione particolarmente naturale e pulita del suono. La parte vibrante del diaframma non è un’area di superficie circolare ma un anello che è in grado di mettere in movimento l’intero volume d’aria sopra al trasduttore così da generare un suono pieno e ricco di corpo. Prezzo, 1.599 euro.