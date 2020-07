Con TCL 10 5G la rete super-veloce diventa “accessibile”

Si chiama TCL 10 5G ed è il primo smartphone di casa TCL a sfruttare la potenza della connettività 5G offrendo agli utenti un dispositivo dal design accattivante e dal prezzo accessibile. Il display FHD+ DotchTM da 6,53 pollici sfrutta tecnologia visiva tcl NXTVISION e all’audio ad alta risoluzione. Grazie alla fotocamera quadrupla 64MP con IA sarà possibile girare video 4K senza scosse e scattare foto ad alta risoluzione con un altissimo livello di dettaglio.

La quad cam è costituita da una fotocamera principale, un obiettivo grandangolare da 118 gradi, una fotocamera macro che permette di scattare foto super ravvicinate a soli 2 cm di distanza e una Depth Camera per foto di qualità professionale con effetto Bokeh. La fotocamera frontale da 16MP di TCL 10 5G porta in gioco la tecnologia di pixel 4-in-1 che combina automaticamente quattro pixel di grandi dimensioni in uno per realizzare scatti dai colori più brillanti, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Alimentato dal processore SnapdragonTM 7-series 5G SoC, TCL 10 5G offre una maggiore larghezza di banda dei dati, fornendo prestazioni di Intelligenza Artificiale migliorate, compreso il riconoscimento vocale che funziona 1,75 volte più velocemente e il download di contenuti cinque volte più rapido fino a 2,3Gbps e upload fino a 200Mbps per uno streaming e un controllo HDR ancora più fluidi. Infine il GPS iper-accurato a doppia banda con L1+L5 offre una localizzazione più veloce e precisa.

Buone prestazioni anche dalla batteria da 4500mAh che consente un utilizzo pieno per tutto il giorno, e in caso di necessità è in grado di ricaricarsi completamente in pochi minuti con la ricarica rapida Quick Charging 3.0 e la modalità Reverse Charging, per caricare altri dispositivi.

TCL 10 5G sarà presto disponibile al prezzo di € 399,90 nelle colorazioni Chrome Blue e Mercury Gray, presso i negozi e punti vendita TIM e VODAFONE.