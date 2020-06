Con Varta l’estate è più luminosa

Con l’arrivo dell’estate, aumentano le occasioni per svagarsi all’aria aperta, non solo durante il giorno ma anche nelle ore serali per cercare di approfittare di qualche ora più fresca. Per godersi questi momenti, Varta mette a disposizione numerosi modelli di torce e lanterne, colorati, sicuri e funzionali.

Il marchio, tra i leader nel settore dell’illuminazione (e non solo) offre soluzioni ad hoc per illuminare gli ambienti, senza rinunciare al comfort.

Che si tratti di una cena sul terrazzo o di una passeggiata notturna Outdoor Sports L30 è perfetta per vivere le serate in tranquillità: allontana fino al 60% di insetti, grazie alla speciale luce ambrata irradiata e non necessita di essere collegata alla corrente, funzionando semplicemente con tre batterie High Energy D, eliminando brutti cavi a vista. Inoltre, è possibile svitare il vetro esterno e utilizzare la lanterna senza occupare troppo spazio, mantenendo però la stessa efficacia. L’illuminazione LED prevede due tonalità di luce, in grado di emettere un fascio luminoso pari a 16 metri. La lanterna Outdoor Sports L30 è disponibile in un’unica colorazione arancione.

La lanterna Outdoor Sports L10, invece, è ideale per chi desidera un’opzione ancora più maneggevole. Difatti, con un’altezza di 142 mm, si presta notevolmente a essere trasportata. Il modello, disponibile in arancione, vanta ganci a entrambe le estremità, permettendo così diverse modalità di aggancio. La funzione dimming regola l’intensità luminosa, che di notte diventa più discreta.

Per i più piccoli, ecco Pets 2 Flashlight i bambini potranno giocare spensieratamente nelle ore più buie. Dotata di un’autonomia di ben 16 ore, il modello presenta un comodo interruttore a scorrimento On/Off, e non solo. Si presta perfettamente alle cadute e agli urti, grazie a un resistente corpo robusto in plastica ABS. Il fascio di luce copre fino a 13 metri.

Compagne perfette, invece, per ogni escursione e per gli amanti delle passeggiate notturne, la serie di torce LED Outdoor Sports offre tre diversi modelli in alluminio anodizzato. Le torce sono contraddistinte dal materiale fotoluminescente che riveste la testa e permette loro di brillare al buio e dotate di LED Creew 5 W. Inoltre, presentano due diverse modalità di illuminazione (alta e bassa) e una forte resistenza a urti e cadute. Il modello F30, è una torcia con una comoda impugnatura blu lunga 250 mm, ideale per chi cerca un prodotto performante (ben 120 ore di autonomia).

La F20, invece, ha un’impugnatura gialla ed è una torcia di medie dimensioni (160 mm) con un fascio di luce che raggiunge i 160 metri e una durata di 30 ore. L’ultima, la F10, è la più piccola e maneggevole (solo 122 mm di lunghezza) con l’impugnatura rossa di gomma antiscivolo, e un comodo laccio all’estremità. L’autonomia è di 35 ore, e il fascio luminoso copre fino a 151 metri.