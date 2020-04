Concerto Primo maggio: si farà live ma in tv

Il concertone del Primo maggio si farà. Ovviamente non sarà possibile ascoltarlo dal vivo in piazza San Giovanni a Roma ma sarà trasmesso su Rai 3, dalle 20 alle 24, venerdì primo maggio. Non ci sarà solo musica, anche “momenti di riflessione” nel rispetto del tema scelto dai sindacati Cigl, Cisl e Uil: “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”.

L’evento sarà condotto in diretta TV dal Teatro Delle Vittorie a Roma. Promosso come sempre dalle tre più grandi sigle sindacali, sarà una produzione TV di Rai Tre, con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l’occasione da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli.

I primi nomi a essere annunciati sono stati Vasco Rossi, Zucchero e Gianna Nannini ma saranno tantissimi gli artisti che si esibiranno: Aiello, Alex Britti, Bugo, Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo, Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.