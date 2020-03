Continental, cresce la fiducia e l’utilizzo degli pneumatici invernali

Il nuovo pneumatico invernale WinterContact TS 870 di Continental verrà lanciato sul mercato il prossimo autunno. Inizialmente lo pneumatico sarà disponibile in 19 misure per cerchi da 14 a 17 pollici, adatti per vetture compatte e medie. La gamma sarà poi ampliata e integrata con ulteriori misure in vista della stagione invernale 2021. Questo segmento di pneumatici invernali rimane ad oggi il più richiesto nell’Europa occidentale e centrale. Solo in Germania, Austria e Svizzera, dal 2017 al 2019, la domanda di questi pneumatici invernali è stata di circa 23-25 ​​milioni di unità. La domanda è forte anche in Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, dove negli ultimi tre anni sono stati venduti circa 7 milioni di pneumatici invernali di queste dimensioni.

Anche se gli esperti Continental prevedono che la richiesta di pneumatici UHP – di calettamento superiore – crescerà, la domanda di pneumatici invernali da 15, 16 e 17 pollici rimane alta. Secondo il Gruppo, le sole tre misure – 185/65 R 15 T, 195/65 R 15 T e 205/55 R 16 H – tipicamente montate su modelli compatti e medi, rappresentano il 25% delle vendite di pneumatici invernali in Germania, Austria e Svizzera e sono tra le preferite anche in Europa occidentale e centrale.

La maggioranza degli automobilisti cambia ancora gli pneumatici a seconda della stagione: Continental conferma che circa l’80% degli utenti in Germania, Austria e Svizzera passa agli pneumatici invernali per la stagione fredda, così da garantirsi una guida sicura anche quando le condizioni meteorologiche peggiorano.

Al momento dell’acquisto di nuovi pneumatici, gli utenti si rivolgono ai rivenditori per ricevere consigli e consultano i test delle riviste automobilistiche prima di scegliere il prodotto giusto a seconda dei loro bisogni ed esigenze. Questo spiega perché gli pneumatici della famiglia WinterContact di Continental che hanno ottenuto ottimi risultati nei test dimostrando elevate performance, sono tra i più apprezzati dai consumatori finali: il WinterContact TS 860, dal suo lancio nel 2016, ha ricevuto il massimo livello di raccomandazione in 36 prove su 37.

Il suo successore, il WinterContact TS 870 sarà disponibile sin da subito per una vasta gamma di auto. A titolo di esempio, le dimensioni più ridotte si adatteranno alla VW up! mentre per le compatte ci saranno pneumatici per la VW Golf e la Citroen C4. Il nuovo pneumatico Continental garantirà inverni sicuri anche ai modelli più sportivi, tra cui la BMW Serie 1 e Serie 3.

