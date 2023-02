Continental CrossContact H/T: il nuovo pneumatico estivo adatto al fuoristrada

CrossContact H/T è il nuovo pneumatico estivo di Continental pensato per strade asfaltate e non e per fondi sterrati. Sviluppato con un design particolarmente robusto ma altempo stesso confortevole e performante, lo pneumatico porta la sigla M+S che ne attesta l’idoneità al fuoristrada. Il nuovo CrossContact H/T sarà prodotto in 43 misure per cerchi con diametro da 15 a 21 pollici e omologazioni fino a 270 km/h. Grazie a un range così ampio, potrà essere montato su un gran numero di vetture dei principali costruttori.

Sostituirà il suo predecessore ContiCrossContact LX2 ed entrerà a far parte della famiglia CrossContact che già riscuote grande successo nei mercati del ricambio e del primo equipaggiamento e comprende pneumatici estivi e invernali per autovetture, crossover, SUV e 4×4.

Con la sua offerta, Continental copre il 97% delle opzioni di pneumatici per auto, crossover e SUV nel segmento auto/SUV in Europa. Per queste categorie di veicoli Continental produce attualmente un totale di 270 misure di pneumatici adatti al fuoristrada, gamma che sarà ulteriormente ampliata nel corso dell’anno.