Continental CrossContact RX in primo equipaggiamento su Land Rover Defender

Da oggi tutti i modelli Land Rover Defender, incluso l’ibrido plug-in, monteranno in primo equipaggiamento gli pneumatici Continental CrossContact RX da 19 e 22 pollici. Questa linea di prodotto Continental è stata specificatamente sviluppata per Crossover e SUV e garantisce alte prestazioni sia per una guida sportiva che fuoristrada.

Il CrossContact RX presenta eccezionali caratteristiche di maneggevolezza. L’ottima trazione e gli spazi di frenata ridotti su strade bagnate garantiscono un elevato grado di sicurezza di guida. Inoltre, la distribuzione uniforme delle lamelle riduce in maniera sostanziale il rumore di rotolamento, mentre il design del fianco dello pneumatico consente una risposta altamente precisa dello sterzo. L’esclusivo disegno del battistrada e il fianco rinforzato proteggono efficacemente gli pneumatici dai danni provocati da rocce e sassi e durante la guida su strade bianche. Con il CrossContact RX, Continental è l’unico fornitore di pneumatici da 22 pollici approvati per il Land Rover Defender.

A fine 2021, una “Limited Edition” del Defender è apparsa nell’ultimo film con protagonista l’agente segreto britannico più famoso del mondo al servizio di Sua Maestà. Con una produzione limitata di 300 esemplari, i SUV erano equipaggiati esclusivamente con gli pneumatici Continental CrossContact RX da 22 pollici.

Il CrossContact RX è disponibile per Land Rover Defender in primo equipaggiamento e presso i concessionari di numerosi paesi nelle seguenti dimensioni: