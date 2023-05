Continental è sponsor tecnico dell’AMG Driving Academy Italia

Continental, leader nel settore degli pneumatici, si conferma sponsor tecnico dell’AMG Driving Academy Italia, la prestigiosa scuola di guida sportiva che coinvolge gli appassionati di guida in pista, offrendo loro l’opportunità di entrare a far parte della community più veloce al mondo e di migliorare le proprie performance al volante. Grazie a questa collaborazione, Continental fornirà gli pneumatici SportContact che equipaggeranno le potenti vetture Mercedes AMG utilizzate durante i corsi.

L’AMG Driving Academy Italia rappresenta un’esperienza adrenalinica unica nel suo genere, in cui i partecipanti, affiancati da istruttori professionisti, potranno affinare la propria tecnica di guida sportiva e imparare a gestire tutte le potenzialità di una vettura ad alte prestazioni in totale sicurezza. La presenza degli pneumatici Continental, con le loro caratteristiche di aderenza, stabilità e controllo, garantirà un’esperienza di guida eccellente e massima sicurezza su strada e in pista.

La scuola offre due corsi distinti, ciascuno con caratteristiche uniche. Il primo è l’AMG Performance Training, che rappresenta il primo contatto con la pista a bordo di una vettura AMG. Durante questo corso base, i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare la potenza e la maneggevolezza di queste supercar, imparando le tecniche di guida avanzate e migliorando la propria abilità di guida sportiva.

Il secondo corso offerto dall’AMG Driving Academy Italia è l’AMG Winter Sporting, un’indimenticabile esperienza in alta montagna, che si svolge presso il suggestivo Ghiacciodromo di Livigno. Qui i partecipanti saranno impegnati in traiettorie, slalom pendolo, sovrasterzo e giri liberi sul fondo più difficile che la natura possa offrire: neve e ghiaccio. Per affrontare queste sfide, le vetture saranno equipaggiate con gli pneumatici invernali Continental, che garantiscono aderenza e controllo anche sulle superfici più scivolose.

Sia per l’AMG Performance Training che per l’AMG Winter Sporting, Continental mette a disposizione la sua tecnologia all’avanguardia e la sua esperienza nel campo degli pneumatici, offrendo prestazioni eccellenti e una guida sicura. La collaborazione tra Continental e l’AMG Driving Academy Italia è una testimonianza della continua ricerca di eccellenza nel mondo dell’automobilismo e della volontà di offrire ai partecipanti un’esperienza unica e indimenticabile.