Continental: ecco AllSeasonContact con una migliore resistenza al rotolamento

Continental lancia cinque nuove dimensioni dello pneumatico AllSeasonContact con una classe di resistenza al rotolamento A, la migliore valutazione possibile per l’etichetta europea. Inoltre, quattro delle cinque misure di pneumatici sono marchiate XL e possono trasportare carichi più pesanti. Questa combinazione rende l’AllSeasonContact l’opzione di equipaggiamento ideale per i veicoli elettrici (come Hyundai Kona Electro, Kia e-Niro, Peugeot e-2008 e Opel Mokka-e), in quanto è adatta a sopportare il peso più elevato delle auto elettriche.

Per questa versione dell’AllSeasonContact, gli ingegneri sono stati in grado di ridurre la quantità di materiale e di ottimizzare ulteriormente la resistenza al rotolamento della mescola. Queste caratteristiche garantiscono una ridotta deformazione dello pneumatico nell’area di contatto e, di conseguenza, una minore dispersione di energia, la principale causa della resistenza al rotolamento.

La ridotta resistenza al rotolamento porta benefici anche ai veicoli con motore a combustione interna. Riduce le emissioni e il consumo di CO2, abbattendo i costi del carburante. Allo stesso tempo, utilizzando prodotti all season, gli operatori delle flotte risparmiano sulle spese di sostituzione e di stoccaggio degli pneumatici.

Le prime tre dimensioni dell’AllSeasonContact di Continental coprono anche i veicoli più utilizzati dalle flotte. Infatti, lo pneumatico con la resistenza al rotolamento ridotta, è ora disponibile anche per VW Passat (Elegance, GTE) e Skoda Superb (STYLE, Premium Edition).

L’AllSeasonContact con resistenza al rotolamento A ha già ricevuto le approvazioni per VW Transporter, Caddy e Jeep Compass. Lo pneumatico può anche essere montato su tutti i modelli in aftermarket, tramite i gommisti rivenditori.

AllSeasonContact combina elementi degli pneumatici premium estivi e invernali di Continental. Nel test condotto da AutoBild (del 24 settembre 2020), lo pneumatico è stato valutato “esemplare” per le sue capacità e il buon rapporto qualità-prezzo. Lo pneumatico all season di Continental è disponibile in 142 versioni, con larghezze comprese tra 155 e 275 millimetri, rapporti di aspetto tra il 70% e il 35% e cerchi con diametri da 14 a 20 pollici. Per questo tipo di pneumatici, Continental raccomanda almeno una volta all’anno un controllo da parte di un esperto per verificare eventuali danni e il grado di usura.