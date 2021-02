Continental: ecco i nuovi pneumatici per auto ibride ed elettriche

Auto e SUV elettrici o ibridi di grandi dimensioni e potenti, scaricano molto più peso a terra rispetto ai veicoli “tradizionali”. Allo stesso tempo, questi modelli hanno più difficoltà a montare pneumatici più grandi, con capacità di carico più elevate.

Per ovviare a questo problema, Continental sta sviluppando il primo pneumatico per auto con indice di carico “HL” che, se gonfiati alla stessa pressione, offrono una capacità di carico maggiore rispetto al precedente standard XL.

Il codice HL dei nuovi pneumatici Continental è indicato sul fianco prima delle dimensioni, come ad esempio “HL 245/40 R 19 101 Y XL”. La capacità di carico di questi pneumatici HL è di 825 kg per ruota (indice di carico 101), che corrisponde a un aumento del 10% rispetto allo standard XL di 750 kg (indice di carico 98). Gli pneumatici auto di queste dimensioni costruiti secondo lo standard SL possono sopportare un carico massimo di 670 kg per ruota (indice di carico 94). Questo significa che i nuovi pneumatici HL aumentano di quasi un quarto la capacità di carico.

In futuro, Continental si aspetta di vedere crescere la domanda da parte degli OEM per pneumatici con questo nuovo indice.

Per aumentare la capacità di carico e continuare, allo stesso tempo, a soddisfare le esigenze dei clienti, si sono rese necessarie una serie di modifiche di struttura dello pneumatico e di mescola.

“In fase di realizzazione, abbiamo rinforzato il tallone e migliorato il profilo dello pneumatico per ridurne la rumorosità. Allo stesso tempo, abbiamo ottimizzato la mescola. Di conseguenza, siamo riusciti a ottenere una bassa resistenza al rotolamento, garantendo una manovrabilità precisa e mantenendo un elevato chilometraggio” spiega il Dr. Stefan Habicht, responsabile del progetto di sviluppo dei nuovi pneumatici Continental. Continental sta lavorando alla produzione dei primi pneumatici OE con il nuovo standard HL, ma il prodotto sarà disponibile anche per l’aftermarket.