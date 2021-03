Continental equipaggia la BMW R nineT Urban G/S con TKC 80

Continental amplia la collaborazione con BMW Motorrad e diventa fornitore di pneumatici di primo equipaggiamento anche per il modello Urban G/S della BMW R nineT.

Chi acquisterà questo modello nel 2021 con pneumatici off road, riceverà in primo equipaggiamento i Continental TKC 80.

L’originale pneumatico “80” è stato lanciato nel 1985 ma rimane ad oggi uno dei preferiti dai motociclisti. Grazie ai continui sviluppi che Continental ha apportato al modello TKC, che è stato adattato per l’occasione ai requisiti dell’attuale tecnologia del telaio BMW, il numero uno degli pneumatici road/enduro continua a convincere i motociclisti più avventurosi per il suo battistrada tassellato e le sue eccellenti caratteristiche di maneggevolezza.