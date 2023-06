Continental lancia l’UltraContact NXT: lo pneumatico di serie più sostenibile

Continental lancia l’UltraContact NXT, uno pneumatico di serie che combina un’altissima percentuale di materiali sostenibili – fino al 65% di materiali rinnovabili, riciclati e certificati secondo il bilancio di massa – con prestazioni e sicurezza di alto livello. Inoltre, Continental si posiziona come il primo produttore a offrire uno pneumatico con un’elevata percentuale di materiali sostenibili e una classificazione di alto livello secondo l’etichetta UE. Con un punteggio di valutazione (“A”) per la resistenza al rotolamento, la frenata sul bagnato e la rumorosità esterna, tutte le 19 misure dell’UltraContact NXT garantiscono eccellenti prestazioni in diversi scenari di guida.

L’UltraContact NXT è composto fino al 32% da materiali rinnovabili. Questi materiali includono resine derivanti dagli scarti dell’industria della carta e del legno, che, utilizzate nella produzione degli pneumatici, conferiscono flessibilità alle mescole e migliorano l’aderenza della gomma. Inoltre, il pneumatico contiene silice ottenuta dalla cenere della lolla di riso, un sottoprodotto agricolo. Attraverso un innovativo processo a basso consumo energetico, la lolla di riso può essere trasformata in silice, che contribuisce a ottimizzare caratteristiche come la presa sull’asfalto, la resistenza al rotolamento e la durata dello pneumatico.

Continental ha applicato anche la sua innovativa tecnologia ContiRe.Tex all’UltraContact NXT. Questo processo consente di ottenere un filato di poliestere ad alte prestazioni mediante il riciclo delle bottiglie in PET, che altrimenti finirebbero negli inceneritori o nelle discariche. Questo filato viene poi utilizzato per rinforzare la struttura dello pneumatico, aumentandone la robustezza e la durata.

Per l’UltraContact NXT, Continental utilizza fino al 28% di materiali certificati ISCC PLUS. Questi materiali comprendono gomma sintetica e nerofumo ottenuti da materie prime organiche, bio-circolari e/o circolari, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale della produzione dei pneumatici.

Continental ha ambiziose prospettive per il futuro. Entro il 2030, l’azienda si propone di utilizzare oltre il 40% di componenti rinnovabili e riciclati in tutti i suoi nuovi prodotti. Inoltre, l’obiettivo a lungo termine di Continental è quello di adottare il 100% di materiali sostenibili per tutti i suoi pneumatici entro il 2050. L’UltraContact NXT rappresenta un importante passo avanti per il Gruppo nel perseguire queste ambizioni di sostenibilità e per diventare un produttore leader nel settore dei pneumatici, come indicato nel programma strategico Vision 2030.

Le 19 misure dell’UltraContact NXT, che ampliano la rinomata famiglia di prodotti UltraContact introdotta da Continental nel 2022, sostituiranno gradualmente le dimensioni attualmente disponibili. A partire dal mese di luglio, le prime misure dell’UltraContact NXT saranno disponibili presso i rivenditori di pneumatici in Europa. Questo pneumatico sostenibile è stato progettato per adattarsi sia ai veicoli a motore elettrico che a quelli a combustione, offrendo una classificazione di alto livello secondo l’etichetta UE e un’eccellente durata chilometrica. L’UltraContact NXT sarà compatibile con una vasta gamma di veicoli, tra cui Kia Niro, VW ID.3, Mercedes-Benz EQA, Tesla Model 3, Audi Q4 E-TRON, Skoda Octavia, VW Golf 8, Audi A3 e molti altri, come indicato dal logo EV Compatible che lo contraddistingue.