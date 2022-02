Continental: pneumatici premium per la nuova Kia EV6 full electric

Per la nuova EV6 full electric, Kia si affida alla grande expertise di Continental nello sviluppo di pneumatici studiati specificamente per soddisfare le esigenze dei veicoli elettrici. Il Gruppo fornisce agli stabilimenti Kia due modelli di pneumatici premium: PremiumContact 6 e CrossContact RX. Inoltre, in diversi Paesi i proprietari di Kia EV6 potranno scegliere un’ampia gamma di pneumatici di ricambio Continental pluripremiati per l’utilizzo estivo, invernale e all season, come l’AllSeasonContact.

Progettati appositamente per una guida sicura e confortevole, gli pneumatici PremiumContact 6 offrono una bassa resistenza al rotolamento, aiutando così la Kia EV6 a raggiungere un’autonomia maggiore. La speciale mescola del battistrada utilizzata nei PremiumContact 6 è ottimizzata per la sicurezza e per le prestazioni di frenata sul bagnato, mentre il design garantisce la massima stabilità in curva e la trasmissione della forza laterale. Le scanalature circonferenziali asimmetriche contribuiscono a un’ottima maneggevolezza e reattività e a un’eccellente precisione di sterzata sia sull’asciutto che sul bagnato. A questo proposito, la versione del PremiumContact 6 utilizzata sulla Kia EV6 ha ottenuto il massimo punteggio per l’aderenza sul bagnato (etichetta A) nell’etichettatura europea per gli pneumatici.

Con il CrossContact RX, Continental ha sviluppato uno pneumatico crossover ad alte prestazioni caratterizzato dalle sue proprietà di frenata e maneggevolezza, anche su terreni accidentati. Lo speciale disegno del battistrada fornisce una protezione aggiuntiva contro i danni provocati da rocce e sassi, mentre i fianchi sono progettati per uno sterzo altamente reattivo e preciso.

Kia EV6 esce dalla linea di produzione con pneumatici dotati di tecnologia ContiSilent

Le versioni degli pneumatici PremiumContact 6 e CrossContact RX scelte per la Kia EV6 sono dotate di tecnologia ContiSilent. Per un’esperienza di guida ancora più silenziosa, ContiSilent riduce fino a 9dB il rumore di rotolamento percepito come particolarmente fastidioso all’interno dell’abitacolo, grazie a uno strato di schiuma poliuretanica antivibrazione posto sulla superficie interna dello pneumatico. ContiSilent è compatibile con tutti i cerchi disponibili in commercio e non compromette in alcun modo prestazioni, chilometraggio, durata o velocità massima. I veicoli elettrici come l’EV6 generano molto meno rumore rispetto alle vetture con motore a combustione.

Pneumatici sostitutivi invernali e all season

I proprietari della Kia EV6 possono equipaggiare i propri veicoli col WinterContact TS 850 P di Continental. Grazie ai numerosi tasselli del battistrada e alle lamelle longitudinali, questi pneumatici garantiscono all’EV6 migliore trazione e spazi di frenata più brevi sulla neve.

L’AllSeasonContact è uno pneumatico all season adatto per l’EV6. Grazie alla mescola ad alto contenuto di silice e a varie resine, lo pneumatico offre prestazioni particolarmente elevate in condizioni di bagnato e in inverno. AllSeasonContact non solo garantisce un ottimo grip su strade fredde e bagnate o innevate, ma anche una guida estiva più sicura e una bassa resistenza al rotolamento. In un test di pneumatici all season condotto dalla rivista automobilistica tedesca Auto Zeitung nel settembre 2021 (numero 19/21), AllSeasonContact si è classificato al primo posto.