In occasione di Motor Bike Expo 2024, l’evento fieristico internazionale dedicato ai motociclisti e agli amanti della personalizzazione, Continental presenta il ContiAttack SM 2, il successore del ContiAttack SM EVO, lo pneumatico da Supermotard puro omologato per la circolazione su strada. Il nuovo pneumatico beneficia di tecnologie innovative, come la mescola BlackChili, e assicura eccellenti performance in pista garantendo al contempo una maggiore durata.

Il ContiAttack SM 2 ha un punto di forza unico: si tratta di uno pneumatico omologato per l’utilizzo su strada sviluppato specificamente per il segmento dei Supermotard e perfetto anche per l’uso in pista.

Il ContiAttack SM 2 è sviluppato sulla carcassa più sportiva di Continental ed è ispirato agli pneumatici slick da competizione ContiTrack. Il minor numero di intagli sulla spalla garantisce un elevato angolo di piega. Il nuovo pneumatico per Supermotard ha polverizzato i tempi sul giro fatti registrare dal suo predecessore sul circuito di prova di Continental, soprattutto sul bagnato, e completa il percorso in un tempo di circa il 3% più veloce. Anche sull’asciutto mantiene a distanza la generazione precedente di pneumatici, coprendo il giro di prova in un tempo inferiore di circa il 2%. Inoltre, il ContiAttack SM 2 è capace di affrontare un numero più alto di giri di pista rispetto al suo predecessore, grazie soprattutto alla maggiore profondità del battistrada sia per lo pneumatico anteriore, sia per quello posteriore.

Come i suoi predecessori, anche il ContiAttack SM 2 sfrutta la tecnologia MultiGrip che permette una omogenea gradazione di grip in un’unica mescola. Ciò significa che non si notano transizioni fastidiose tra diversi livelli di grip quando si passa dall’area centrale del battistrada alla spalla. La superficie TractionSkin permette di entrare in confidenza con il nuovo pneumatico offrendo aderenza sin dal primo metro grazie al battistrada micro-ruvido. La costruzione della cintura d’acciaio ZeroDegree 0° con allineamento della posizione sulla carcassa dello pneumatico anteriore e posteriore nel senso di rotolamento garantisce un’eccellente stabilità a velocità elevate e una tendenza minima al kickback.

Il nuovo ContiAttack SM 2 sarà disponibile dal primo trimestre del 2024 nelle dimensioni 120/70 R 17 (anteriore) e 160/60 R 17 (posteriore). Dal secondo semestre del 2024, completeranno la gamma le misure 110/70 R 17 (anteriore) e 140/70 R 17 e 150/60 R 17 (posteriore).